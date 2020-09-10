المالية: مهلة 6 أشهر لإتاحة وسائل الدفع غير النقدي في منافذ التحصيل

قال حمدي حسنى المتحدث الإعلامي لـ الدفع و التحصيل بـ وزارة المالية ، إن هناك آليات جديدة لتوسيع قاعدة الشمول المالى و التحول للاقتصاد غير النقدي.





وأضاف خلال مداخلة هاتفية على قناة أكسترا نيوز، أن قانون تنظيم استخدم الدفع غير النقدي ، صدر فى شهر 4 لعام 2019 وهذا القانون يعتبر الأول لتنظيم الدفع غير النقدي.





ولفت إلى أن الدولة تسعى لتطبيق الدفع الالكتروني، بدلا من الدفع النقدي، فمن الممكن أن يدفع المواطن الأموال عن طريق الموبايل.





وأشار إلى أن هناك مهلة 6 أشهر لإتاحة وسائل الدفع غير النقدي في منافذ التحصيل دون تكلفة إضافية".





وأوضح أن هذا الموضوع سيكون به تدرج فى التطبيق، وأن هذا الموضوع يشمل القطاع العام والخاص.



