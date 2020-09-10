بـ بشائر الخير 3 | افتتاح 3 مساجد جديدة في الإسكندرية.. شاهد

تفتتح مديرية أوقاف الإسكندرية برئاسة الشيخ محمد خشبة، وكيل وزارة الأوقاف، ثلاثة مساجد غدًا الجمعة بمدينة بشائر الخير 3.





وقال الشيخ خشبة، بحسب بيان مديرية أوقاف الإسكندرية، إن المساجد الثلاثة الجديدة مسجد الشهيد الهامى عبد المنعم، ومسجد الشهيد بسيوني السليماني، ومسجد الشهيد محمود منتصر.





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وأوضح الشيخ خشبة أن هذه المساجد استمرار لجهود الدولة في مجال التنمية والعمران، وأبلغ رد على من يكيلون الاتهامات للدولة.







