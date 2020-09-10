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محافظات

بـ بشائر الخير 3 | افتتاح 3 مساجد جديدة في الإسكندرية.. شاهد

الخميس 10/سبتمبر/2020 - 09:36 م
افتتاح ثلاث مساجد
افتتاح ثلاث مساجد جديدة في الإسكندرية
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أحمد بسيوني

تفتتح مديرية أوقاف الإسكندرية برئاسة الشيخ محمد خشبة، وكيل وزارة الأوقاف، ثلاثة مساجد غدًا الجمعة بمدينة بشائر الخير 3.


وقال الشيخ خشبة، بحسب بيان مديرية أوقاف الإسكندرية، إن المساجد الثلاثة الجديدة مسجد الشهيد الهامى عبد المنعم، ومسجد الشهيد بسيوني السليماني، ومسجد الشهيد محمود منتصر.


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وأوضح الشيخ خشبة أن هذه المساجد استمرار لجهود الدولة في مجال التنمية والعمران، وأبلغ رد على من يكيلون الاتهامات للدولة.



وأضاف خشبة أن حصيلة ما تم افتتاحه هذا الشهر في الإسكندرية أحد عشر مسجدا من بينها مسجد الحق المبين بشاير الخير ٣ الذي تسلمته المديرية مع مساجد محور المحمودية.

بـ بشائر الخير 3 | افتتاح 3 مساجد جديدة في الإسكندرية.. شاهد
بـ بشائر الخير 3 | افتتاح 3 مساجد جديدة في الإسكندرية.. شاهد
بـ بشائر الخير 3 | افتتاح 3 مساجد جديدة في الإسكندرية.. شاهد
بـ بشائر الخير 3 | افتتاح 3 مساجد جديدة في الإسكندرية.. شاهد
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