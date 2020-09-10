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أخبار البلد

انفوجراف.. كل ما تريد معرفته عن قانون التصالح في مخالفات البناء

الخميس 10/سبتمبر/2020 - 08:56 م
صدى البلد
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محمود مطاوع
أعلن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي خلال مؤتمر صحفي أن قانون التصالح في مخالفات البناء ليس إجراءً عقابيًا وإنما هو لخدمة المواطن.

وأوضح رئيس مجلس الوزراء عددًا من النقاط التي أثارت الجدل بين المواطنين مؤخرًا حول القانون، كما أكد على السادة المحافظين مراعاة البعد الاجتماعي في تطبيق القانون.

ونشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء انفوجراف حول قرارات رئيس الوزراء بشأن التصالح في مخالفات البناء.

وأوضح أنه تم توجيه المحافظين بمراعاة البعد الاجتماعي في تقدير أسعار التصالح لافتا ان تم تخفيض بين 10 و 55% من القيم المحددة.

وأشار إلى أن القانون يلزم على سداد قيمة التصالح في مخالفات البناء على إذا كان المالك هو نفسه شاغل العقار فهو من يتقدم بطلب التصالح حتي في حالة بيعه لعدد من الوحدات داخل العقار، لافتا أن دفع الرسوم على أقساط لمدة 3 سنوات بدون فوائد.


وأوضح الانفوجراف أن سيصدر لكل وحدة سكنية شهادة برقم قومي ولن يتاح مستقبلا بمجرد الانتهاء من هذه المنظومة تداول أي وحدة سكنية أو عقار إلا إذا كان قد صدرت له هذه الشهادة.

وأشار إلى أنه يكتفي بشهادة تفيد بالسلامة الإنشائية للمبني صادرة من مهندس نقابي ولا يشترط أن تصدر من مكتب استشاري هندسي.
انفوجراف.. كل ما تريد معرفته عن قانون التصالح في مخالفات البناء
انفوجراف.. كل ما تريد معرفته عن قانون التصالح في مخالفات البناء
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