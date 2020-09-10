مصطفى بكري: حديث رئيس الوزراء عن التصالح بث الأمل لدى المواطنين.. فيديو

أكد الإعلامي مصطفى بكري أن الحكومة تتمسك بالقانون الصادر وهو قانون 17 لعام 2019 وتؤكد أن هذا القانون حمى المواطنين من قانون آخر وهو قانون 119 لعام 2008 الذي كان لا يعترف إلا بالإزالة.





وأضاف بكري خلال تقديمه برنامج حقائق وأسرار عبر فضائية صدى البلد أن هذا القانون أعطى للمواطنين فرصة للتصالح، مشيرا إلى أن المصالحة ستتم والحكومة تتمسك بالقانون في هذا الإطار.





وتابع مقدم برنامج حقائق وأسرار أنه نحن الآن أمام وضع صعب بالمجتمع مع تحريض من الإعلام الخارجي وتتأمر على هذا الوطن بشكل صريح وواضح.





وأشار بكري إلى أن رئيس الوزراء أعطى مهلة لتوفيق الأوضاع بملف التصالح لمدة شهرين ولكن ما يثار عن تعقيدات الموقف وغيره ليس له أساس من الصحة.



