محمد الباز يحل مكان تامر أمين بآخر النهار.. فيديو

وقام محمد الباز بعرض فيديو لـ السيدة صفية، وظل يشرح ما تم خلال الفيديو الذى انتشر اليوم.

وقد قالت صفية إبراهيم، بطلة واقعة قطار المنصورة ، إن رد فعلها جاء بعد تصرف الكمساري الخاطئ، موضحة أن الكمساري لم يطلب حقه بطريقة صحيحة أنها تدخلت بعد أن حدثت مشكلة كبيرة بين الكمساري و المجند، مؤكدة أن الأسلوب عنوان الشخص.





ولفتت إلى أن المجند من عمر نجلها ولذلك تدخلت لمساعدته، معلقة " قلبي وجعني على اللى حصل من الكمساري لـ المجند، والكمساري ظل يتحدث بطريقة غير لائقة مع المجند وأفكاره ".





قائلة: "بعد حدوث المشكلة تدخلت لأني تخيلت "الجندي" ابنى، إهانة كبيرة أما تنزل عسكرى لابس بدلة جيش بلدك وبيسهر على حمايتك و الجندي كان يتحدث مع الكمسارى بكل أدب واحترام، وكان يريد النزول حفاظا على كرامته، و الجندي أصر على إعادة ثمن التذكرة ليا بعد دفعها له".





وأكدت القيادة العامة للقوات المسلحة احترامها لجميع مؤسسات الدولة، وأن جميع أفرادها يتحلون بالانضباط الذى هو من التقاليد الأصيلة للمؤسسة العسكرية، وأن جنودها عصب القوات المسلحة على مر العصور وهم حماة الوطن الذى نعيش فيه، نذروا أنفسهم فداءً لوطنهم وشعب مصر العظيم.





وقالت إن القوات المسلحة تقدر الإجراءات التى تم اتخاذها من قبل وزارة النقل ضد الواقعة التى لا تنم إلا عن سلوك فردى خاطئ لأحد العاملين.





وتوجهت القيادة العامة للقوات المسلحة بخالص الشكر والتقدير للسيدة المصرية العظيمة التى شهدت الواقعة فى القطار، وتمسكت بدفع ثمن تذكرة الركوب، وأكدت أن ما فعلته تعبير عن أصالة المرأة المصرية التى تحمل فى قلبها الكثير من العطاء والإنسانية والأمومة.



