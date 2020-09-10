رويترز: الحكومة المصرية تنقذ 750 ألف مواطن من العشوائيات إلى حياة آمنة

نشرت وكالة رويترز للأنباء تقريرا عن تغيير شكل العاصمة المصرية القاهرة، وذلك وفق الاستراتيجية التي تقوم بها الدولة المصرية، لاستبدال الأحياء العشوائية والخطرة بأخرى صالحة للعيش وآمنة.





وذكرت رويترز أن الدولة المصرية استطاعت نقل ما يقرب من 750.000 من سكان الأحياء الفقيرة خلال السنوات الأربع الماضية إلى وحدات الإسكان الاجتماعي في جميع أنحاء البلاد، وفقًا لما قاله خالد صديق، المدير التنفيذي لصندوق تطوير المناطق العشوائية (ISDF).









ويقول صندوق تطوير المناطق العشوائية إن حوالي 22 مليون مصري، ما يقرب من ربع السكان، يعيشون في أحياء فقيرة ، بما في ذلك 850 ألف شخص يعيشون في أحياء غير آمنة معرضين لخطر الانهيارات الأرضية وغيرها من الأمور.









وأشارت رويترز إلى أن مخطط وزارة الإسكان هو جزء من مشروع حكومي مدته خمس سنوات بدأ في عام 2016 لترقية الأحياء الفقيرة غير الآمنة وإعادة توطين حوالي 850 ألف شخص في مدن آمنة تليق بالعيش فيها.









واعتبرت أن هذه الإجراءات التي تقوم بها مصر جزء من التزامها بأهداف الاستدامة المتفق عليها عالميًا، والتي تشمل جعل المدن أكثر أمانًا ومرونة بحلول عام 2030.









وأضافت أن المنازل الجديدة مفروشة بالكامل، وتشمل الأجهزة المنزلية ويتم تأجيرها مقابل إيجار رمزي يتراوح بين 300 و 350 جنيهًا مصريًا (19 دولارًا - 22)، اعتمادًا على معيار الوحدة، وتشمل المجمعات الجديدة على الحدائق والمدارس والمرافق الرياضية والمراكز الطبية والمتاجر ودور العبادة والوصول إلى وسائل النقل العام.









وتابعت أن تحديث القاهرة يعد أيضًا جزءًا من جهود الرئيس عبد الفتاح السيسي لجذب الاستثمار وتعزيز الاقتصاد المصري، حيث يسعى منذ توليه منصبه في عام 2014 ، إلى تغيير شكل العاصمة، وبناء عاصمة إدارية جديدة على مشارفها بهدف جذب المستثمرين إلى مركزها.









كما رصدت عمليات التطوير التي تتم في منطقة مثلث ماسبيرو، وهو حي فقير وسط المباني الراقية في قلب القاهرة، حتى يصبح مركزًا تجاريًا وترفيهيًا، حيث توفر الأموال المتأتية من مبيعات الأراضي أموالًا للحكومة لتمويل إعادة التوطين وتكاليف التعويض.









وقال المدير التنفيذي لصندوق تطوير المناطق العشوائية إن الحكومة هدمت أيضا نحو 12 عشوائيا في الإسكندرية ثاني أكبر مدن مصر وبورسعيد على قناة السويس.









فيما صرح رضا حجاج، أستاذ التخطيط العمراني بجامعة القاهرة، بأن مصر تواجه مهمة صعبة حيث يقوم بعض سكان العشوائيات بإعادة تأهيل الأحياء الفقيرة أو بناء أحياء جديدة لأنهم لا يريدون المغادرة أو لتجنب دفع إيجار المنازل الجديدة.









وقال لـ رويترز: "من المهم للغاية بالنسبة للحكومة مراقبة هذه الممارسات ووضع حد لها لأنها لا تستطيع العمل على ترقية أو هدم المستوطنات العشوائية بينما يوجد في الوقت نفسه أشخاص يبنون أحياء فقيرة أخرى"، في الوقت الذي علقت فيد الحكومة إصدار تصاريح المباني الجديدة للمساعدة في إنهاء طفرة البناء غير القانونية التي بدأت بعد انتفاضة 2011.



