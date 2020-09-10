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أخبار العالم

السودان يعلن قرب رفع اسمه من قائمة الدول الراعية للإرهاب

الخميس 10/سبتمبر/2020 - 09:41 م
السودان يعلن قرب
السودان يعلن قرب رفع اسمه من قائمة الدول الراعية للإرهاب
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القسم الخارجي
قال وزير العدل السوداني نصر الدين عبد البارى إنه سيتم رفع بلاده من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب قريبا، وفقا لشبكة "سكاي نيوز عربية".

وأعلن عبد الباري، في مؤتمر صحفي اليوم الخميس، عن تشكيل هيئة إدعاء اقتصادية ومحاكم اقتصادية وتفعيلها خلال الأيام المقبلة.

وكان رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك ناقش في وقت سابق موضوع إدراج بلاده من جانب الولايات المتحدة كدولة راعية للإرهاب مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو خلال زيارته إلى الخرطوم.

وكتب حمدوك في تغريدة له على موقع "تويتر": "لقد أجرينا حوارًا مباشرًا وشفافًا حول إزالة اسم السودان من القائمة".

ويأمل السودان في أن يزال اسمه من القائمة لكي يكون بالإمكان رفع العقوبات عنه.
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