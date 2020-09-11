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نجوم الفن يدعمون سيدة القطار.. وفاء عامر ومحمد إمام: هي دي مصر .. محمد هنيدي: فكرتني بوالدتي.. أحمد فلوكس: عظيمات مصر

الجمعة 11/سبتمبر/2020 - 08:01 ص
صدى البلد
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نبيل العدوي

خطف مقطع مصور ظهرت فيه سيدة تدافع عن مجند بالقوات المسلحة الأنظار، وتعاطف معها عدد كبير من نشطاء وسائل التواصل الإجتماعي، ومن ثم نجوم الفن.

محمد هنيدي

نشر محمد هنيدى صورة سيدة القطار من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعى "فيسبوك "

وكتب هنيدى "تحيه للست الجميلة اللي فكرتني بوالدتي، وقفتها وجدعتنها على شاب شافته زي ابنها زي ما امهاتنا كلها كانت بتعمل"



وفاء عامر

وأشادت الفنانة وفاء عامر بشهامة سيدة القطار التي دافعت عن مجند بالجيش امام كمساري أحد القطارات ودفعت له أجرة الركوب والغرامة لعدم وجود مال كاف معه. 

ونشرت وفاء عامر عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام صورة للسيدة وعلقت قائلة :"الست العظيمة دي هي الي دفعت التذكرة للعسكري و رفضت اهانته الست دي لازم تتكرم مش لانها دفعت بس للعسكري لانها انسانة و عندها قلب و عملت زي ما ربنا اوصانا " و يؤثرون علي انفسهم و لو كان بهم خصاصة" صدق الله العظيم". 

واضافت وفاء عامر: " تحية لكل سيدة محترمة لها قلب يشعر ان الله يكرم من يكرم ضيف علي الارض فما بالكم من خير اجناد الأرض لو اعرف مكانها او تليفونها و الله اروح لها ابوس ايدها الي دفعت و حتنور يوم القيامة لانها جبرت خاطر ربنا يجبر خاطرها فخورة اني امرأة فخورة اني مصرية فخورة بكل نساء مصر.. تحيا الارض الطيبة التي يعيش عليها نساء مصر تحيا جمهورية مصر العربية".

ريهام سعيد

أشادت الإعلامية ريهام سعيد  بشهامة سيدة القطار التي دافعت عن مجند بالجيش أمام "كمساري أحد القطارات" ودفعت له أجرة الركوب والغرامة لعدم وجود مال كاف معه. 

ونشرت ريهام سعيد عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام صورة للسيدة وعلقت قائلة "طول عمري بقول تحيا مصر ويقولوا بتطبلي. حافضل اقول تحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر . تحيا مصر بشعبها . الست دي هي مصر الي انا شفتها وعشت معاها . هما دول الي انا عشت بتمني افضل في خدمتهم طول العمر. الست دي هي مصر . بحبك يا مصر وبحترمك وبقدرك وحافضل طول عمري اقول تحيا مصر ". 

محمد إمام

حرص الفنان محمد إمام على الإشادة بـ سيدة القطار، بعد انتشار مقطع مصور عبر مواقع التواصل الاجتماعى يوضح إصرارها على دفع ثمن التذكرة لـ مجند من القوات المسلحة.

ونشر محمد إمام صورة سيدة القطار عبر حسابه الرسمى بتويتر، وعلق عليها :"الست دي مصر".


أحمد فلوكس

أشاد أحمد فلوكس بشهامة سيدة القطار التي دافعت عن مجند بالجيش أمام كمساري أحد القطارات ودفعت له أجرة الركوب والغرامة لعدم وجود مال كاف معه. 

ونشر أحمد فلوكس عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام صورة للسيدة وعلق عليها قائلا: "عظيمات مصر من أنجبن رجال مصر #سيدة_القطار". 

يوسف الشريف

اشاد الفنان يوسف الشريف ب سيدة القطار التي دافعت عن مجند بالجيش امام كسمري أحد القطارات ودفعت له أجرة الركوب والغرامة لعدم وجود مال كافي معه 

وكتب الشريف عبر حسابه الرسمى بموقع تويتر :" ست الكل الست المصريه الطيبه الجدعه ...هي دي مصر "


وأكدت القيادة العامة للقوات المسلحة احترامها لجميع مؤسسات الدولة، وأن جميع أفرادها يتحلون بالانضباط الذى هو من التقاليد الأصيلة للمؤسسة العسكرية، وأن جنودها هم عصب القوات المسلحة على مر العصور وهم حماة الوطن الذى نعيش فيه، نذروا أنفسهم فداءً لوطنهم وشعب مصر العظيم.

وقالت إن القوات المسلحة تقدر الإجراءات التى تم اتخاذها من قبل وزارة النقل ضد الواقعة التى لا تنم إلا عن سلوك فردى خاطئ لأحد العاملين.

وتوجهت القيادة العامة للقوات المسلحة بخالص الشكر والتقدير للسيدة المصرية العظيمة التى شهدت الواقعة فى القطار، وتمسكت بدفع ثمن تذكرة الركوب، وأكدت أن ما فعلته تعبير عن أصالة المرأة المصرية التى تحمل فى قلبها الكثير من العطاء والإنسانية والأمومة.
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