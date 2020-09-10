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اقتصاد

هاني برزي: 337 مليون دولار صادرات غذائية مصرية إلى السعودية في 2019

الخميس 10/سبتمبر/2020 - 10:21 م
صدى البلد
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ولاء عبد الكريم
نظم المجلس التصديري للمواد الغذائية  اليوم الخميس 10 سبتمبر 2020 ندوة إلكترونية عن اشتراطات تصدير المنتجات الغذائية إلى السوق السعودى وفرص النمو، وذلك بمشاركة  المهندس هانى برزى رئيس المجلس، والدكتور حسين منصور رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، والمهندس أشرف الجزايرلى رئيس غرفة الصناعات الغذائية، و الوزير المفوض التجارى عمرو هزاع رئيس مكتب التمثيل التجارى فى جدة.


وتأتى تلك الندوة ضمن سلسلة ندوات متخصصة فى مجال تنمية الصادرات يتبناها ويرتب لها المجلس وذلك فى إطار توجيهات رئيس الجمهورية باستهداف تنمية الصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار امريكى فى ثلاث سنوات.


واستعرض المهندس هانى برزى أهمية السوق السعودى وأوضح ان الصادرات الغذائية المصرية إلى السعودية فى 2019 بلغت 337 مليون دولار أمريكي محققة نسبة نمو في القيمة 8% بالمقارنة بصادرات عام 2018، وتحتل المركز الاول في ترتيب أهم الدول المستوردة للأغذية المصنعة المصرية وتمثل 10% من إجمالي الصادرات المصرية التى بلغت 3.5 مليار دولار فى نهاية عام 2019.


أهم السلع الغذائية المصرية المصدرة إلى السعودية الاجبان، الشيكولاته، الخضار المجمد، زيت عباد الشمس، مركزات المشروبات الغازية، المحضرات الغذائية المتنوعة، البسكويت والعجائن الغذائية، التبغ المصنع، تفل قصب السكر، نشاء الذرة الدستوري، الخمائر، الحلوى الجافة.


وأضاف ان  واردات السعودية من الأغذية التي تتشابه مع هيكل الصادرات المصرية بلغت حوالي 7.6 مليار دولار أمريكي في عام 2019 تمثل 5% من إجمالي واردات السعودية من كافة السلع في نفس العام والبالغة 144 مليار دولار، وتعد مصر في المركز السادس في تصدير الأغذية المصنعة إلى المملكة وتمثل 4.5% من إجمالي وارداتها الغذائية.


أما فيما يتعلق بأهم السلع الغذائية التى تستوردها السعودية فيأتى فى المركز الاول الالبان، يليها المحضرات الغذائية المتنوعة فصل سلعي 2106، البسكويت والمخبوزات، الشيكولاته، السكر، الخضر المحفوظة، الحلوى الجافة، الأسماك المحفوظة، الزبدة، وتمثل تلك السلع 61% من إجمالي واردات السعودية من الأغذية المصنعة.

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