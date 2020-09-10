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عماد الدين حسين: الدولة وصلت لمرحلة وقف العشوائيات وطبيعي أن أكون مع الدولة.. فيديو

الخميس 10/سبتمبر/2020 - 10:24 م
الكاتب الصحفي عماد
الكاتب الصحفي عماد الدين حسين
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محمود محسن
أكد الكاتب الصحفي عماد الدين حسين أن فلسفة القانون الأساسية للقانون الحالي للمخالفات هو التصالح  في حين أن القوانين السابقة كانت تعتمد على الإزالة فقط. 

وأضاف حسين خلال لقاء له لبرنامج نظرة عبر فضائية صدى البلد أنني لا أتخيل أن هناك من ينتقد هذا القانون، مشيرا إلى أن هذا القانون يكون في صالح المواطن المصري.

وتابع  أن الدولة وصلت إلى مرحلة أنها تريد أن توقف العشوائيات وطبيعى أن أكون مع الدولة المصرية في تنفيذ القانون. 

وأشار حسين إلى أنه لا بد أن يكون هناك آلية لتطبيق القانون مؤكدا أن هناك بعض المخالفين لا يقتنع أنه على خطأ لذا يجب أن يكون القانون واضحا. 
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