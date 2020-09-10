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توك شو

بكاء سيدة القطر على الهواء بعد حديث زوجها عنها.. شاهد

الخميس 10/سبتمبر/2020 - 10:29 م
صافية أبو العزم،
صافية أبو العزم، سيدة القطار
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اسراء صبري
علق محمد أبو صايمة، زوج سيدة القطار على ما فعلته زوجته، قائلا: هي البيت والأستاذ والضمير كله، معقبا:" أي حد سألني أنا وابنها عنها قولتله شهادتنا فيها مجروحة..اسال عليها الناس في الشغل".|

وتابع خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "90 دقيقة" المذاع على قناة "المحور"،: "زملائي هما اللي عرفوني الموضوع..وفرحتي بيها لا توصف".


ودخلت صافية أبو العزم، سيدة القطار، في حالة بكاء على الهواء مباشرة تأثرا بحديث زوجها عنها، كما أكد زوجها أنها تعتبر مصدر فخر للجميع.
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