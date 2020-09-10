يوم ساخن داخل الكاف.. تفاصيل قرارات عاجلة بشأن أبطال إفريقيا والكونفيدرالية وإعلان مفاجئ لـ أحمد أحمد

عقد اليوم الخميس أحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف" مؤتمرا صحفيا عبر الفيديو كونفرانس كشف خلاله عن العديد من القضايا الخاصة بالقارة السمراء.



قرر المكتب التنفيذي بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم " كاف" تأجيل منافسات نصف نهائى دوري أبطال أفريقيا والذى كان من المقرر إقامتها فى شهر سبتمبر المقبل.





وكان من المقرر أن يلتقي الأهلى مع الوداد المغربي يوم 25 أو 26 في المغرب ضمن ذهاب نصف نهائى إفريقيا على أن يلتقى الفريقان معا من جديد فى القاهرة 2 أو 3 أكتوبر فى مباراة الإياب، ويلعب الزمالك مع الرجاء فى نصف نهائى المسابقة، المباراة الأولى بالمغرب أيضا والثانية فى القاهرة فى نفس توقيت مباراة الأهلى والوداد.





وحدد الكاف مواعيد جديدة لإقامة نصف نهائى أبطال إفريقيا وستكون مباريات الذهاب يومي 17 و 18 أكتوبر على أن تقام مباريات العودة بعد أسبوع واحد فقط من مباريات الذهاب.





وفي نفس الوقت اعتمد المكتب التنفيذي يوم 6 نوفمبر المقبل موعدا للمباراة النهائية على أن يتم تحديد ملعب المباراة وفقا للفرق المتأهلة للمباراة النهائية.



كما أعلن أحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم " كاف " ترشحه رسميا لرئاسة الاتحاد الإفريقي فى الانتخابات المقبلة المقرر إقامتها فى شهر مارس من العام المقبل.



