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ديني

الإفتاء: المرابط في سبيل الله يستمر عمله وثوابه في قبره بعد وفاته.. فيديو

الجمعة 11/سبتمبر/2020 - 04:01 ص
الإفتاء: المرابط
الإفتاء: المرابط في سبيل الله يستمر عمله وثوابه في قبره
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محمد شحتة
قال الشيخ محمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الدنيا دار تكليف وما بعدها دار جزءا، وورد في بعض الأحاديث أن هناك أعمالا مستمرة في البرزخ ويقول عنها العلماء أنها من أعمال التشريف كما أن من دعاء الحي للميت له أثر يغفر الله له به.

وأضاف وسام، في البث المباشر لصفحة دار الإفتاء، ردا على سؤال "احنا بنموت والحياة الدنيا تنتهي تأتي حياة البرزخ فهل في هذه الحياة يغفر الله لنا أخطاء في الحياة الدنيا ويقبل توبتنا فيه أم لا؟ أن الله واسع ورحمته وسعت كل شئ، فإذا أراد أن يغفر لعبده فلا يمنعه شئ، والنبي يخبرنا أن المرابط في سبيل الله يستمر عمله وثوابه في قبره بعد وفاته.

وأشار إلى أن النبي ورد أنه قال "مررت على موسى يصلي في قبره" منوها أن الحياة الرزخية أعاطان الله شيئا مما يحدث فيها، وكلما كان المسلم رقيق القلب متعلقا بربه، وعلى المسلم أن يوثق علاقته بربه ويداوم على العبادة.

وذكر أن الله لم يكلفنا بغيب لم نراه بعد، وإنما أرشدنا إلى أن نعمر ما نحن فيه ونعيش الساعة ولا نفكر في الغيب.
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