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توك شو

نجل سيدة القطار: لو شافت واحدة أكبر منها بتقوم ليها رغم مرضها.. فيديو

الخميس 10/سبتمبر/2020 - 10:32 م
سيدة القطار
سيدة القطار
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اسراء صبري
قدمت الدكتورة منى المليجي مقررة المجلس القومي بمحافظة المنوفية، باقة من الورود للحاجة صفية أبو العزم، بسبب تصرفها في واقعة القطار الشهيرة التي تعرض لها مجند تابع للقوات المسلحة.

وأضافت المليجي خلال حوارها ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على قناة "المحور": "نحتفل بالأم التي استطاعت التعامل مع الموقف الذي تعرض له الشاب النبيل، الذي يتميز بالنخوة والشهامة، والذي تعامل مع الموقف بثبات انفعالي شديد".

وتابعت، أن سيدة القطار ستلتقي مع الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، لكي تكرمها بشكل يليق بها.

كما أعرب أحد أبناء الحاجة صفية، عن سعادته بموقف والدته من تعرض مجند للإهانة، مشددا على أنه كان سيقدم على نفس التصرف الذي فعلته لو كان يملك المال.

وقال أحمد نجلها الأكبر، إن المجند لم يخطئ ولم يكن يستحق أي إهانة تعرض لها، مشددًا على أنه كان فخورًا للغاية عندما شاهد الفيديو، وأعاد مشاهدة الفيديو أكثر من مرة، قائلا: "هي اللي مربيانا، ولو شافت واحدة أكبر منها واقفة في القطر هتقوم عشان تقعد رغم إنها مريضة".
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