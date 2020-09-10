نجل سيدة القطار: لو شافت واحدة أكبر منها بتقوم ليها رغم مرضها.. فيديو

قدمت الدكتورة منى المليجي مقررة المجلس القومي بمحافظة المنوفية، باقة من الورود للحاجة صفية أبو العزم، بسبب تصرفها في واقعة القطار الشهيرة التي تعرض لها مجند تابع للقوات المسلحة.





وأضافت المليجي خلال حوارها ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على قناة "المحور": "نحتفل بالأم التي استطاعت التعامل مع الموقف الذي تعرض له الشاب النبيل، الذي يتميز بالنخوة والشهامة، والذي تعامل مع الموقف بثبات انفعالي شديد".





وتابعت، أن سيدة القطار ستلتقي مع الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، لكي تكرمها بشكل يليق بها.





كما أعرب أحد أبناء الحاجة صفية، عن سعادته بموقف والدته من تعرض مجند للإهانة، مشددا على أنه كان سيقدم على نفس التصرف الذي فعلته لو كان يملك المال.



