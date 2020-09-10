بعد تسجيل هدف الفوز في شباك حرس الحدود.. طاهر محمد طاهر يتصدر تويتر

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #طاهر_محمد_طاهر بعد إحرازه هدف الفوز لفريق المقاولون العرب في شباك حرس الحدود.
وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي "ابن الأهلي طاهر محمد طاهر يسجل صارووووووووخ في الـ +90" و"طاهر محمد طاهر مصمم يعمل المقارنة".
وقال آخرون "جول عالمي من الأهلاوي الجديد طاهر محمد طاهر" و "ابننا طاهر محمد طاهر يحرز هدف أهلاوي خالص +٩٠ في شباك الحدود ويصل بالمقاولون العرب للمركز الثالث ويبعد بيراميدز للمركز الرابع".
وأضاف آخرون "يا ساتر طاهر محمد طاهر وصاروخ جول حلو أوي وعودة موفقة بقاله جولتين بعد غياب " و" يا ابن اللاعيبة يا طاهر محمد طاهر.. دة أنت قاصد بقا ومختار الوقت ".