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رياضة

بعد تسجيل هدف الفوز في شباك حرس الحدود.. طاهر محمد طاهر يتصدر تويتر

الخميس 10/سبتمبر/2020 - 10:37 م
طاهر محمد طاهر
طاهر محمد طاهر
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مصطفى كرم
دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #طاهر_محمد_طاهر بعد إحرازه هدف الفوز لفريق المقاولون العرب في شباك حرس الحدود.

وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي "‏ابن الأهلي طاهر محمد طاهر يسجل صارووووووووخ في الـ +90" و"‏طاهر محمد طاهر مصمم يعمل المقارنة".

وقال آخرون "‏جول عالمي من الأهلاوي الجديد طاهر محمد طاهر" و "‏ابننا طاهر محمد طاهر يحرز هدف أهلاوي خالص +٩٠ في شباك الحدود ويصل بالمقاولون العرب للمركز الثالث ويبعد بيراميدز للمركز الرابع".


وأضاف آخرون "‏يا ساتر طاهر محمد طاهر وصاروخ جول حلو أوي وعودة موفقة بقاله جولتين بعد غياب " و" ‏يا ابن اللاعيبة يا طاهر محمد طاهر.. دة أنت قاصد بقا ومختار الوقت ". 
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