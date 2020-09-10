تأجيل الطعن على بطلان تحصيل رسوم على الدعاوى من المحامين لـ ٢٢ أكتوبر

قررت الدائرة الثانية مفوضين بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، تأجيل الطعن على إقرار الرسوم المرفق بنموذج الرسم الذى يشترط توقيع المحامى عليه بصفته وكيلًا عن المدعى عند قيد الدعوى لجلسة ٢٢ أكتوبر المقبل للرد والتعقيب من هيئة قضايا الدولة.





وكان المحاميان عــلــى أيــــــوب ومجدي عبد الحليم تقدما بطعن على إقرار الرسوم المرفق بنموذج الرسم الذى يشترط توقيع المحامى عليه بصفته وكيلًا عن المدعى عند قيد الدعوى.



