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حوادث

تأجيل الطعن على بطلان تحصيل رسوم على الدعاوى من المحامين لـ ٢٢ أكتوبر

الخميس 10/سبتمبر/2020 - 10:53 م
مجلس الدولة
مجلس الدولة
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كتب - محمد زهير
قررت الدائرة الثانية مفوضين بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، تأجيل الطعن على إقرار الرسوم المرفق بنموذج الرسم الذى يشترط توقيع المحامى عليه بصفته وكيلًا عن المدعى عند قيد الدعوى لجلسة ٢٢ أكتوبر المقبل للرد والتعقيب من هيئة قضايا الدولة.

وكان المحاميان عــلــى أيــــــوب ومجدي عبد الحليم تقدما بطعن على إقرار الرسوم المرفق بنموذج الرسم الذى يشترط توقيع المحامى عليه بصفته وكيلًا عن المدعى عند قيد الدعوى.

وحمل الطعن رقم ٤٠٣٨٠ لسنة ٧٤ قضائية .وأكدا فى الطعن أنهما فوجئا بقيام بعض المحاكم الابتدائية ومنها محكمة الجيزة الابتدائية ومحكمة شمال القاهرة بإعداد نموذج يحمل إقرار بتحمل مصروفات الدعوى قبل رفعها وبالفعل بدأ تفعيله في أقلام كتاب المحاكم وجاء هذا الإقرار.
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