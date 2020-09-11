اليوم.. "تقدير المصلحة وتنظيم المباح" موضوع خطبة الجمعة بالمساجد

حددت وزارة الأوقاف موضوع خطبة الجمعة اليوم، بجميع المساجد في أنحاء الجمهورية لتكون بعنوان "تقدير المصلحة وتنظيم المباح".





وأكدت الوزارة على جميع الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصًا أو مضمونًا على أقل تقدير ، وألا يزيد أداء الخطبة عن عشر دقائق للخطبتين الأولى والثانية مراعاة للظروف الراهنة ، مع ثقتنا في سعة أفقهم العلمي والفكري ، وفهمهم المستنير للدين ، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة .





من ناحية أخرى يفتتح الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية 53 مسجدًا بالمحافظة الجمعة القادمة 11- 9- 2020م، وذلك في إطار خطة وزارة الأوقاف لافتتاح 314 مسجدًا خلال شهري سبتمبر وأكتوبر.



