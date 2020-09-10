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فن

ربنا يكرمك يا أمي.. سعد الصغير يوجه رسالة لـ سيدة القطار

الخميس 10/سبتمبر/2020 - 11:07 م
سيدة القطار
سيدة القطار
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مصطفى كرم
أشاد الفنان سعد الصغير بشهامة سيدة القطار التي دافعت عن مجند بالجيش أمام كمسري أحد القطارات ودفعت له أجرة الركوب والغرام لعدم وجود مال كاف معه. 

" لو الناس كلها زي الست المحترمه اللي من بيت اصيل بجد كانت مصر في مكان تاني ربنا يكرمك يا امي هي في مقام امي وفكرتني بقلب أمي الطيب الله يرحمها. والله بلدنا فيها الناس المحترمه الغلبانه الي بتقدر تعمل وتساعد الناس من اي شئ في الخير حفظ الله مصر".

وأكدت القيادة العامة للقوات المسلحة احترامها لجميع مؤسسات الدولة، وأن جميع أفرادها يتحلون بالانضباط الذى هو من التقاليد الأصيلة للمؤسسة العسكرية، وأن جنودها هم عصب القوات المسلحة على مر العصور وهم حماة الوطن الذى نعيش فيه، نذروا أنفسهم فداءً لوطنهم وشعب مصر العظيم.


وقالت إن القوات المسلحة تقدر الإجراءات التى تم اتخاذها من قبل وزارة النقل ضد الواقعة التى لا تنم إلا عن سلوك فردى خاطئ لأحد العاملين.

وتوجهت القيادة العامة للقوات المسلحة بخالص الشكر والتقدير للسيدة المصرية العظيمة التى شهدت الواقعة فى القطار، وتمسكت بدفع ثمن تذكرة الركوب، وأكدت أن ما فعلته هو تعبير عن أصالة المرأة المصرية التى تحمل فى قلبها الكثير من العطاء والإنسانية والأمومة.
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