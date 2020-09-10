قمحة: الدولة لم تحاسب على مخالفات البناء من 100 سنة.. فيديو

قال الكاتب الصحفي أحمد ناجي قمحة أن الدولة المصرية عملت على إصلاح العوار الكبير الذي حدث بمنظومة البناء، مؤكدا أن الدولة المصرية تعمل على التقدم بفلسفة مصر 2030.





وأضاف قمحة خلال لقاء ببرنامج نظرة عبر فضائية صدى البلد أن الدولة المصرية تتوسع افقيا بالإنتقال من الشريط الضيق إلى الشريط الواسع.





وتابع الكاتب الصحفي ناجي قمحة أن الإعتداء على الأراضي الزراعية خلال الفترات الماضية جعلها تفقد 400 ألف فدان من عام 1980 حتى الأن مما يمثل تهديدا كبيرا للثروة الزراعية.



