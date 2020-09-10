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رياضة

مروان محسن يوجه رسالة دعم لـ مؤمن زكريا

الخميس 10/سبتمبر/2020 - 10:32 م
مروان محسن
مروان محسن
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مصطفى كرم
وجه مروان محسن لاعب النادي الأهلي رسالة دعم لصديقه بالفريق مؤمن زكريا بعد تكريمه اليوم من جانب النادي الأهلي. 


ونشر مروان محسن صورة له مع مؤمن زكريا من داخل النادي الأهلي أثناء تكريمه وعلق قائلا "ربنا يشفيك ويعافيك يا حبيبي ان شاء الله". 

احتفل لاعبو النادي الأهلي بزيارة مؤمن زكريا للقلعة الحمراء اليوم، الخميس.

وأحضر لاعبو الأهلي "تورتة" كبيرة تحمل صورة مؤمن زكريا داخل غرفة ملابس الفريق بالجزيرة، وقاموا بتقليد احتفال اللاعب الشهير.

وتوقف مؤمن زكريا عن لعب كرة القدم مؤخرا، بسبب معاناته من ضمور في العضلات.

وكشفت مصادر خاصة أن الأهلي أنهي إجراءات تجهيز شيك بنكي للاعب بقيمة تعاقده كاملًا بعد أن حصل علي موافقة وزارة الشباب والرياضة. 



وخاض الأهلي صباح اليوم، الخميس، مرانه الأخير باستاد مختار التتش قبل أن يعلن السويسري رينيه فايلر المدير الفني قائمة اللاعبين التي ستغادر إلي الإسكندرية في معسكر يمتد 5 أيام حيث سيواجه الأهلي الإسماعيلي غدًا ثم الإتحاد السكندري الاثنين المقبل.
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