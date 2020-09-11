إبراهيم عطيان يكتب: الدولة الغريبة ومصير الحاكم

يقال إن هناك شريحة كبيرة من الناس لا تعرف ماذا تريد وتحتاج إلى تحديد الأهداف أولًا، وهناك من يعرف جيدًا ما يريده لكنه لا يعرف السبيل إلى تحقيقه، بينما البعض الآخر قد يعرف ماذا يريد ويدرك سبيل تحقيقه لكنه لا يمتلك الثقة الكافية في قدراته،

وآخرون يعرفون ماذا يريدون ويدركون السبيل إلى تحقيقه ويصرون دائمًا على تحقيق الهدف، وهؤلاء هم الناجحون... الكثير من الناس يعيشون بطريقة عشوائية، دون فكر وتخطيط للمستقبل، وهؤلاء غالبًا يضعون أقدامهم بتلقائية ودون قصد على طريق الفشل،

فكم من يوم اكتشفنا في نهايته أننا لم ننجز شيئًا يُذكر، ولم نقدم للعالم أو البلد أو الأسرة، ولا حتى لأنفسنا ما يفيد، ليس لسبب سوى أننا لم نخطط للمستقبل ولم نرتب أولوياتنا، أو ربما لأننا من الأساس لم نعرف ما هي الأولويات...





وإلى ما سبق أستطيع أن أضيف رؤيتي الشخصية بأن البعض تخلَّى عن أحلام المستقبل لأنه فَقَد الأمل في غدٍ أفضل، والبعض الآخر تخلَّى عنها عندما نظر للوضع الحالي بتفاؤل مفرط، فحاد هذا وضلَّ ذاك.

اختلفت أسباب الفشل وبقيت النتيجة واحدة لا تتغير، ولكن أبشع أنواع الفشل هو الذي يأتي بسبب الخوف من القادم وفقدان الأمل، وهو بالفعل أحد أبرز الأسباب التي تعيق صاحبها عن التخطيط للمستقبل، وهذا ما سنوضحه في السطور القليلة القادمة من خلال قراءة قصة " الدولة الغريبة "





لقد روي من قبل أن دولة غريبة، تحكمها قوانين وأعراف أغرب، تقع هذه الدولة في وسط صحراء مقطوعة، مليئة بالسباع والزواحف الخطرة، والوحوش الضارية التي لا تتردد في افتراس كل ما يمكنها تناوله، ولكن القائمين على هذه الدولة قد أحاطوها بأسوارٍ حصينة عالية، يحتمون خلفها من أي خطر أو دخيل،ى ولا يمكن لأحدٍ كان أن يتسلق تلك الأسوار من الخارج، ولا يمكن لأحد من سكانها أن يخرج إلا من أبوابها التي لا تفتح إلا مرة واحدة كل خمس سنوات، هذه السنوات الخمس هي مدة بقاء حاكم البلاد في حكمه، بل وفي البلاد بشكل عام؛ حيث يطرد من بابها بعد انقضاء مدة حكمه مباشرة.

وغالبًا ما يكون مصير الخارج منها الموت وحيدًا في ربوع تلك الصحراء التي لا يوجد بها أي مظهر من مظاهر الحياة البشرية، كل الذين خرجوا منها قد واجهوا نفس المصير المعلوم، وانتهى بهم الحال إما طعام في بطون السباع والطيور الجارحة، أو انتهى أجلهم جوعًا وعطشًا في بطن رمالها التي تتعطش إلى قطرة ماء تروى ظمأها، ولا بأس إن كان ما يروى ظمأ رمالها القاحلة دم ملك يُسال مرة كل خمسة أعوام...





وفي نهاية مدة أحد حكامها وما أعقبها من مراسم الطرد، أُعلن المسؤلون عن تقليد وعزل الحكام، حاجة بلادهم لم يتطوع لإدارة شؤونها خمسة أعوام قادمة، فلم يخرج من بين الجمع الغفير من غرَّه الجاه وأعماه حب السلطان، ولم يجود فدائي بحياته أو يمن على الرعيّة بروحه التي قطعًا ستزهق خلف أسوار البلاد في موسم الحصاد بعد أعوام خمسة، ليضحي من أجلهم بعمره.

ومضت الأيام وجموع الشعب في موعدها تأتي كل مساء وتنصرف دون أن يتقدم أحد لشغل منصب الحاكم ... حتى فوجئ الجميع ذات مساء بشاب في مقتبل العمر مرتديًا ملابس رديمة بالية بالكاد هي تستر جسده فقط، يتقدم نحو لجنة التقليد والعزل بخطوات متثاقلة، ويقبض بيده على لجام فرسه الذي يبدو متوجسًا من هذا الجمع أو أنه غير راضٍ عن قرار صاحبه!!





ثم تقدم الشاب بنفس مطمئنة للجنة المشرفة على التقليد والعزل، وأخبرهم بقبول المهمة الصعبة، فعرضوا عليه شروط الحكم وأفهموه كل شيء عن مدة حكمه، والمصير الذي ينتظره بعد انقضائها، فوافق على جميع الشروط وأعلن استعداده لقبول المنصب،





ثم نظر أحدهم إلى الحصان خلف الشاب وقال:

وماذا أحضرت معك؟

فقال ذاك هو فرسي الذي يحملني، وما فوق ظهره هي خيمتي التي تؤويني..





عندها بدأ الهمز واللمز بين الرعية، وعمَّت الفوضى والأحاديث الجانبيّة،

حتى قال أحد أعضاء اللجنة مبتسمًا:

يبدو أنه كان ينتظر الموت في كل ليلة تحت خيمته البالية، وقد جاء ليضمن البقاء على حياته خمسة أعوام قادمة.

ضحك أعضاء اللجنة ساخرين،

لكنهم على أية حالٍ قد تنفسوا الصعداء؛ لأنهم لن يموتوا في وسط الصحراء بعد خمسة أعوام إذا فعلوا مثله...





ثم رفع كبيرهم يده وقال بصوت حاد: سكوت..

فساد الصمت وكأنما حطت الطير على رؤسهم التي مالت نحو الأرض رهبة وانكسارًا،

ثم قلَّد الشاب وشاح الملك وقدموا له فروض الولاء والطاعة....





وبدأ فترة حكمه بجدية، وهمة عالية لم يسبقه إليها أحد من الحكام الذين سبقوه، وكان قد جمع آلاف العمال سرًا واتفق معهم أن يخرجهم سرًا من البوابة ليلًا ليشقوا القنوات المتصلة بعيون المياه الموجودة داخل الدولة، ومن ثم يغرسوا الشجر المثمر بجميع أنواعه في الصحراء التي سوف يُلقى بها بعد انتهاء مدة حكمه، واستمر العمال في تنفيذ الأوامر التي أعطاها لهم الحاكم دون تقصير، حتى أنهم كانوا لا يقتربون من بوابة الدولة حتى ينام الجميع، ويُقبل الفجر على البزوغ.





وهكذا استمر في تنفيذ هذه الخطة حتى شارفت مدته على الانتهاء، وعندما جاء فريق الإشراف على التعيين والطرد ليخبره بقرب موعد الرحيل، لم يروا عليه شيئًا مما كانوا يرونه على من سبقوه من الوجل والرعب الشديد، بل رحب بقرب الموعد،

وأبدى شجاعة متناهية وطمأنينة أدهشتهم، وجعلتهم بلا توقف يفكرون فيما بعد هذه الطمأنينة، ولما انقضت السنون الخمس وجاء موعد الطرد، فتحت الأبواب فتعجب الجميع من مناظر الأشجار المثمرة، وقنوات المياه التي تتخللها، والآبار الجديدة التي حُفِرت،

حتى بدا ما هو خارجها أجمل مما في داخلها، ولما سألوا عن ذلك أخبرهم بما قام به من استعدادات ليوم العزل والرحيل، فأعجبوا به أشد الإعجاب واتفقوا فيما بينهم على أن يولوه عليهم حاكمًا مدى الحياة...



