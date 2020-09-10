عدلي القيعي يكشف حقيقة مفاوضات الأهلي مع يوسف البلايلي

علق عدلي القيعي، مستشار التعاقدات بالنادي الأهلي، على أنباء تفاوض القلعة الحمراء مع الجزائري يوسف البلايلي، لاعب أهلي جدة السعودي.





وعرض نادي أهلي جدة السعودي، البلايلي للبيع، بسبب تعنته في العودة للفريق والانضمام للتدريبات واستمراره في الجزائر، رغم توفير طائرة خاصة لإعادته إلى المملكة.





وقال القيعي خلال تقديمه برنامجه "ملك وكتابة" المُذاع عبر قناة الأهلي: "لا توجد أي مفاوضات مع يوسف البلايلي من الأساس".





وتابع: "اتحاد الكرة لم يطلب رأي النادي الأهلي في تأجيل مباراة المصري، لأنه وضع معايير محددة أنه لو هناك عدد معين من إصابات كورونا في الفريق سيتم التأجيل، حتى لو الناديين اتفقوا على التأجيل فاتحاد الكرة لن يوافق".