معتز الخصوصي يكتب: شكرا سيدة القطار.. ست بـ100 راجل

شهدت صفحات السوشيال ميديا اليوم تفاعلا كبيرا جدا من روادها مع الفيديو المتداول الخاص بالمجند والكمسرى فى قطار المنصورة / القاهرة، بعد تحدث الكمسرى بطريقة غير لائقة مع المجند بسبب عدم قدرته على دفع ثمن تذكرة القطار، الأمر الذى جعل الكمسرى يخير المجند بين دفع تذكرة القطار أو مغادرة القطار ليقرر المجندى مغادرة القطار، إلا أن هذا التصرف لم يلق استحسان من السيدة صفية إبراهيم أبو العزم أحد ركاب القطار، حيث قامت بدفع ثمن التذكرة للمجند لتمنعه من مغادرة القطار.





موقف السيدة صفية إبراهيم أبو العزم والملقبة إعلاميا بسيدة القطار، جسد نبل أخلاق المرأة المصرية، التى تصرفت بشكل تلقائى حينما شعرت بأن هذا المجند البسيط مثل ابنها وتعرض لهذا الموقف الصعب، الأمر الذى جعل رواد السوشيال ميديا يتفاعلوا بشكل كبير مع هذه السيدة الأصيلة ويشيدوا بموقفها الشجاع النبيل الأخلاقى، حيث وصفوها بأنها "ست بـ100 راجل"، نظرا لما قامت به كسيدة وسط العديد من الرجال الذين لم يبادروا بهذا التصرف لمساعدة هذا المجند والذى لم يجد من يحنو عليه سوى هذه السيدة.





سيدة القطار كشفت فى هذا الموقف الشجاع عن وجود أشخاص فى مجتمعنا انتزعت من قلوبهم للأسف كل معانى الرحمة والإنسانية ضد البسطاء من الشعب، ولعل ماحدث مع هذا المجند البسيط مثال حى على العهر الأخلاقى الذى وصلنا إليه فى مجتمعنا.





ولم تمهل القوات المسلحة أبناءها حيث أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة بيانا أعلنت فيه احترامها لجميع مؤسسات الدولة، وأن جميع أفرادها يتحلون بالانضباط الذى هو من التقاليد الأصيلة للمؤسسة العسكرية، وتوجهت القيادة العامة للقوات المسلحة بخالص الشكر والتقدير للسيدة المصرية العظيمة التى شهدت الواقعة فى القطار، وتمسكت بدفع ثمن تذكرة الركوب، وأكدت أن ما فعلته هو تعبير عن أصالة المرأة المصرية التى تحمل فى قلبها الكثير من العطاء والإنسانية والأمومة.





وجاء الرد سريعا من وزير النقل بشأن الفيديو المتداول لواقعة قطار رقم 948 المتجه من المنصورة / القاهرة ، بعد اعتذار وزير النقل وجميع العاملين في الوزارة عن قيام كمسارية القطار بالتجاوز في حق أحد ركاب القطار، كما أكدت الوزارة احترامها واحترام كافة العاملين في السكة الحديد لجمهور الركاب بوجه عام وكل افراد القوات المسلحة الباسلة والشرطة على وجه الخصوص، ويعد هذا الاعتذار تصرفا إيجابيا من وزير النقل الذى يراعى البعد الإنسانى فى هذه الواقعة وانحاز للإنسانية فى موقف يدل على احترام الوزير لهذا المجند البسيط الذى لم يرتكب ذنبا لكى تتم معاملته بهذا الشكل السيئ من كمسرى القطار.





نتائج التحقيق فى واقعة "الكمساري والمجند" جاءت كرد اعتبار للمجند بعد مجازاة عادل فاروق وهو صاحب الواقعة وتم خصم أجر 50 يوما من راتبه وخصم 15 يوما من راتب مساعده لعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية من ارتداء الكمامة وعدم استدعائه للشرطة المتخصصة، هذا بالإضافة إلى إتخاذ قرار أيضا بعدم عملهم على قطار للركاب وسيتم تشغيلهم على قطار لنقل البضائع وسيتم تحرير محضر شرطة ضدهم لعدم ارتداء الكمامات وسيتم خصم 4000 جنيه.





قرارات وزير النقل جاءت سريعة جدا بعد الضجة الكبيرة التى حدثت بعد تداول هذا الفيديو، الذى أثار غضب رواد السوشيال ميديا بعد ما شاهدوه من تعامل غير إنسانى من جانب الكمسرى تجاه المجند البسيط، حيث تعتبر هذه القرارات بمثابة رادع لكل من تسول له نفسه أن يتعامل بشكل غير أخلاقى مع أى من الركاب، وبالتالى فعلينا أن نحيى وزير النقل على هذا الموقف الشجاع والإنسانى والذى أعاد حق المجند، ونتمنى ان نراه مع كل وزير فى الحكومة، حتى يشعر المواطن بأن الحكومة لن تترد فى إعادة حقوقه مهما تعرض لظلم وان الحكومة تقف دائما معه وأنها لن تخذله أبدا.





فى النهاية علينا جميعا أن نتحلى بأبسط معانى الضمير والإنسانية فى تعاملاتنا مع بعضنا البعض والتى للأسف افتقدناها كثيرا فى مجتمعنا، وعلينا أيضا أننا نعيد الأخلاق الحميدة فيما بيننا مرة أخرى، والتى أصبحت عملة نادرة فى هذا المجتمع.