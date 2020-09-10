AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ساحة رأي

أسماء أحمد عوض الله تكتب: كنزك الثمين

الخميس 10/سبتمبر/2020 - 10:55 م
صدى البلد
Advertisements

جاءتني امرأة تبكي بشدة، كأنها أصابها الوَهن من شدة البكاء.

فقلتُ لها: ماذا أصابك؟!

فقالت والحزن يملأُ قلبها: ابني في غاية الجمال ولكنه كثير اللعب واللهو فكنت أدعو عليه دائمًا بالمرض العضال؛ كنت أدعو عليه بعدم الحركة.

والآن استجاب الله دعوتي، وأصبح أمام عيني جسدا بلا حركة.



فقلت لها: لا حول ولا قوة إلا بالله، استعيني بالله واصبري، وكما كنتِ تكثرين من الدعاء عليه، اكثري من الدعاء له بالشفاء.

وأنا اليوم أطرح عليكم معاشر الآباء والأمهات سؤال:

ألم تكونوا أطفالا؟!

كيف يكتسب الطفل الصغير الخبرة إلا بالتجارب؟!

مهمتكم هي تقييم التجربة، والنصح لهم، وإرشادهم إلى مواطن الإيجابية والسلبية فيها.



واعلموا جميعًا أن عقولهم ليست كعقولنا، وخبراتهم ليست كخبراتنا.

أطفالكم كنزكم الثمين حافظوا عليهم، وادعوا لهم، ولتكن قدوتكم امرأة عمران إذ قالت: إني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم.

قال تعالى: «وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنْ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ» .( أل عمران ٣٦).



فاستجاب الله لها وجعل وليدتها، وابنها  -السيدة مريم وسيدنا عيسى-  استثناءً بسبب دعائها. فعن النبي صلى الله عليه وسلم قال:  « كل مولود من بني آدم يمسه الشيطان بإصبعه إلا مريم بنت عمران وابنها عيسى».(رواه مسلم)



فأحسنوا إلى أبنائكم و استثمروا كنزكم الثمين، وحتى تنشئوا جيلا سويا صالحا اقتربوا من أبنائكم ، أكثروا من الدعاء لهم، حاوروهم، كونوا لهم صديقا مخلصا، وصاحبا أمينا.

 

Advertisements

ترشيحاتنا

الأهلي يسلم مؤمن زكريا قيمة تعاقده كاملا

سيدة القطار تروي لـ«صدى البلد» تفاصيل واقعة المجند والكمساري: قلبي واجعني عليه.. والبدلة العسكرية لها احترامها

فستان جريء.. خطيبة شقيق إلهام شاهين تثير الجدل .. شاهد

لبس بدلتين.. أول صور من فرح حمو بيكا

جيش إيران أطلق تحذيرات.. والقوات الأمريكية تستجيب وتسحب طائراتها على مساحة 2 مليون كم مربع

محمد الباز يحل مكان تامر أمين بآخر النهار.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان جريء.. خطيبة شقيق إلهام شاهين تثير الجدل .. شاهد

يقلل خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية.. تعرف على فوائد الشبت

فوائد الموز.. صحي للبنات ومفيد للدايت وقبل النوم