AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ساحة رأي

عايدة محمود تكتب: ليلة عشق

الخميس 10/سبتمبر/2020 - 11:02 م
صدى البلد
Advertisements


في ليلة عشق وردية
أنتظر حبيبا قد يأتي من وراء سحابة شتوية
ينثر بدربي عبير زهور جورية 
يغرقني في بحور حب غريقة
يلبسني عقد مرصد بنجمات فضية
يلملم جنوني وتمردي ويأسي
فأنا مهرة شريدة جامحة عربية
وكبريائي يضاهي شموخ نسور ملكية 

يضمد جراحي ويحتوي سقم روحي 
ويضمني لصدره فيكسر أضلعي بفيض حنانه
يجدني حين أحاول الهروب
يضيء ظلمة عمري بألف ليلة قمرية
يسكب الأمان في شراييني فأنا خائفة مرتعدة
يسرق إجهاد ملامحي الشرقية
يحتويني حين أسقط في بئر الألم وحيدة
يأخذني لوطن العشق الدفيء .....

يسمعني قصائد حب حالمة علي ضوء شموع خلابة 
يسمعني في وصف العشق ألف أغنية 
يراقصني علي أنغام حب افلاطونية  
عشق الروح أنقي وأبقي....
فالموت يرحل بالأجساد بعيدا ولكننا بالحب .....
قد نلتقي في عالم الأرواح حيث لا ألم ولا قسوة ولا فراق
فأنا لست إمرأة عادية ولكني روح مرمرية
فأنا بقليس وزنوبيا وأفروديت...... 
وتاج كليوبترا يزين خصلات شعري المخملية  
 
رجلا يخبئني وراء أضلعه يسكنني نبضه قلبه
يأخذني لحدود القمر ويتركني هناك
يداوي مرارة جرحي ..... يداوي حرق شراييني
يأخذ يدي فأنا طفلة حائرة في ليل صامت
فقدت الأمان و باب بيتي القديم
وكم ركضت حافية علي جسور من جليد 
ممزقة أنا وقتيلة ومتمردة وعنيدة ......... 
رغم ضحكاتي ومرحي وملامح وجهي السعيد
وها أنا أهرب وأعود ولكني أعود لأهرب من جديد

رجلا يعشق جنون شعري وتمرد دواويني
ويعشق تفاصيلي وكأنني أنا علي الأرض كل النساء
يأخذني لعالم أخر فكم قتلني غدر وزيف البشر
يشاركني عالمي عالم الفن والجنون والحرية والإنسانية 
رجلا تنصهر في عينيه ملايين النساء ليراني أنا فقط
واختصر فيه أنا كل معاني الأحتواء ليكون لي وطن
رجلا يعيش بين أضلعي وأعيش أنا بين همسات عيناه

يسمعني بقلبه لو تكلمت ويسمعني أكثر في صمتي 
تمتزج خطواته بخطواتي عند شفق الفجر الأحمر 
لنرسم بخيوط الفجر لوحة ما رسمها من قبل فنان
ويعاملني كملكة متوجة علي عروش لؤلؤية
يحفرني في قلبه كوشم لا يمحي
ويرسمني بعقله كذكرى لا تنسي
يهديني مشاعره ومشاعره لغيري لا تهدي
يضمني فتتناثر ملامحي المجهده علي صدره
ويحتوي موج تمردي وغضبي بصبره
وفي ليلة شتاء يضمني لحضنه
 لأجد كل دفيء العالم هناك عند بوابة قلبه

في ليلة عشق وردية .......
Advertisements

ترشيحاتنا

مراتي بـ 100 راجل.. أول تعليق من زوج سيدة القطار على موقفها مع المجند|شاهد

تفاصيل جديدة.. سيدة القطار: العسكري بصّلى لقاني بعيط وقلتله انت زي أولادى

بعد تعديل مواعيد دورى الأبطال .. البرلمان يضع الأهلي والزمالك فى ورطة

مفاجأة السيسي تبكيها.. سيدة القطار: الرئيس كرمنى وأرسل لى وفدًا بأجمل هدية

فى أول ظهور.. شاهد صورة فرح حمو بيكا وزوجته

وفد رئاسي ومنصب مهم| 6 تحركات من مؤسسات الدولة لتكريم سيدة القطار

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان جريء.. خطيبة شقيق إلهام شاهين تثير الجدل .. شاهد

يقلل خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية.. تعرف على فوائد الشبت

فوائد الموز.. صحي للبنات ومفيد للدايت وقبل النوم