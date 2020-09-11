الأحد.. نظر عدم دستورية 3 مواد من القانون المدنى

تنظر هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار عماد طارق البشرى الأحد المقبل دعوى عدم دستورية المواد 835 / 841 / 903 من القانون المدنى وفقًا لأحكام الدستور المستفتى عليه فى يناير 2014 مع إلزام الحكومة بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة .





تنص المادة (835) : للشركاء إذا انعقد إجماعهم، أن يقتسموا المال الشائع بالطريقة التي يرونها. فإذا كان بينهم من هو ناقص الأهلية وجبت مراعاة الإجراءات التي يفرضها القانون.





تنص المادة (841) : إذا لم تمكن القسمة عينًا، أو كان من شأنها إحداث نقص كبير في المال المراد قسمته، بيع هذا المال بالطريقة المبيّنة في قانون المرافعات، وتقتصر المزايدة على الشركاء إذا طلبوا هذا بالإجماع.



