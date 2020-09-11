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وزارة الصحة تعلن 10 قواعد ذهبية لمنع الإصابة بكورونا في المدارس..نواب: إجراءات ضرورية ومسئولية مشتركة مع وزارة التعليم..ونحذر من انتشار الفيروس فى الخريف والشتاء

الجمعة 11/سبتمبر/2020 - 09:01 ص
الدكتورة هالة زايد
الدكتورة هالة زايد ، وزيرة الصحة
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معتز الخصوصى
صحة البرلمان: إجراءات الوزارة ضد كورونا بالمدارس ضمن خطة التعايش مع الفيروس
برلمانية تطالب بتشديد الرقابة على المدارس للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية 


أكد عدد من النواب أن  الإجراءات التى أعلنت عنها وزارة الصحة لمنع الإصابة بفيروس كورونا فى المدارس تصب فى اتجاه إجراءات الدولة للتعايش مع فيروس كورونا ، كما أشاروا إلى أن هذه الإجراءات  تأتى فى إطار توصيات منظمة الصحة العالمية للدول لإتخاذ هذه الإجراءات فى حالة انتشار فيروس كورونا ووجود تجمعات بين المواطنين ، كما طالبوا بتشديد الرقابة من جانب وزارة التعليم على المدارس والتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا.

فى البداية قال النائب سامى المشد، أمين سر لجنة الصحة بالبرلمان إن الإجراءات التى أعلنت عنها وزارة الصحة لمنع الإصابة بفيروس كورونا فى المدارس تصب فى اتجاه إجراءات الدولة للتعايش مع فيروس كورونا.

وأشار المشد لـ"صدى البلد" إلى أن التعايش مع فيروس كورونا أصبح يستلزم ضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية اللازمة ومنع التجمعات فى الأماكن المزدحمة، مؤكدا أن وزير التعليم أعلن أن طلاب المدارس سيذهبون يومين فقط لتقليل أيام الدراسة للحفاظ على صحتهم وتطبيق التباعد الاجتماعى.

وأكد أمين سر لجنة الصحة بالبرلمان أن وزير التعليم يريد تطبيق منظومة التعليم عن بعد ومزجها مع حضور الطلاب للمدارس. 

وأشاد النائب عصام القاضى ، وكيل لجنة الصحة بالبرلمان بالإجراءات الإحترازية التى أعلنت عنها الدكتورة هالة زايد ، وزيرة الصحة خلال المؤتمر الصحفى اليوم لمنع الإصابة بفيروس كورونا فى المدارس.

وأشار القاضى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن هذه الإجراءات التى أعنت عنها وزارة الصحة تأتى فى إطار توصيات منظمة الصحة العالمية للدول لإتخاذ هذه الإجراءات فى حالة انتشار فيروس كورونا ووجود تجمعات بين المواطنين.

وأكد وكيل لجنة الصحة بالبرلمان أن وزارة الصحة تسير بخطى جيدة وتنفذ تعليمات منظمة الصحة العالمية لمواجهة فيروس كورونا ،  بالتنسيق مع وزارة التعليم.

وقالت النائبة ماجدة نصر ، عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بالبرلمان إن الإجراءات التى أعلنت عنها وزارة الصحة لمنع الإصابة بفيروس كورونا فى المدارس ضرورية ، كما أنها تعتبر مسئولية مشتركة بين وزارتى الصحة والتعليم.

وأشارت نصر فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أنه لابد من تشديد الرقابة من جانب وزارة التعليم على المدارس والتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا.

وتابعت عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بالبرلمان : على المسئولين عن المدارس تنفيذ التعليمات بشدة قبل دخول فصل الخريف ، خاصة أن زيادة معدلات انتشار فيروس كورونا تكون فى الخريف والشتاء.

كانت وزارة الصحة أعلنت خلال مؤتمر اليوم بشأن الدراسة خلال فترة كورونا عن ١٠ قواعد ذهبية حتى لا يتعرض الطلاب للإصابة بعدوى فيروس كورونا.

وجاءت أبرز النقاط متمثلة في الحرص على غسل الأيدي بشكل مستمر وترك مسافات بينية وممارسة الرياضة.

ونستعرض العشر نقاط:

أولا: ممارسة التمارين الرياضية 
ثانيا: التهوية الطبيعية 
ثالثا: لا للمصافحة والعناق والتقبيل
رابعا: البعد عن الأماكن المزدحمة
خامسا: تناول أطعمة صحية وأخذ قسط وفير من النوم 
سادسا: في حال وقوف الطلاب في الطابور الصباحي يراعى التباعد الجسدي بمسافة آمنة 
سابعا: احرص على استخدام الأدوات المدرسية الخاصة بك 
ثامنا: اترك مسافة للأمان 
تاسعا: اغسل يديك بالماء والصابون بشكل مستمر
عاشرا: لا تلمس حرف السلالم والأسطح إلا للضرورة 
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