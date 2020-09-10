سيدة القطار: قلبى وجعنى لما شفت البدلة العسكرية

قالت صفية إبراهيم أبو العزم، بطلة واقعة القطار، إنها تأثرت كثيرًا بسبب ما تعرض له أحد أبطال القوات المسلحة على يد الكمسارى، بقطار "المنصورة القاهرة".





وتابعت: "قلبى وجعنى لما لقيته لابس البدلة العسكرية"، مشيرة إلى أن تصرفها ومحاولة دفعها ثمن التذكرة نابع من منطلق الأمومة، قائلة: "ممكن أولادى يتعرضوا لكدا".





وأضافت " صفية أبو العزم "خلال لقاء لها ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أنها شاهدت تصرف الكمسارى مع الجندى، خاصة وأنه "أهانه"، وقال له :"أنا هسلمك للشرطة العسكرية، بالإضافة إلى أنه تلفظ بألفاظ الجميع سمعها خلال الفيديو الذى وثق الواقعة.





وأردفت: "الجندى اتهان.. موقفى نابع من أمومتى ولو اتكرر مليون مرة موقفى هيكون ثابت وداعم للجندى.. شقيقتى كانت معى وكانت تريد أيضًا أن تدفع له ولكن الجندى رفض تمامًا".