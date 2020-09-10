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توك شو

سيدة القطار: قلبى وجعنى لما شفت البدلة العسكرية

الخميس 10/سبتمبر/2020 - 10:59 م
سيدة القطار
سيدة القطار
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عبد الخالق صلاح
قالت صفية إبراهيم أبو العزم، بطلة واقعة القطار، إنها تأثرت كثيرًا بسبب ما تعرض له أحد أبطال القوات المسلحة على يد الكمسارى، بقطار "المنصورة القاهرة".

وتابعت: "قلبى وجعنى لما لقيته لابس البدلة العسكرية"، مشيرة إلى أن تصرفها ومحاولة دفعها ثمن التذكرة نابع من منطلق الأمومة، قائلة: "ممكن أولادى يتعرضوا لكدا".

وأضافت " صفية أبو العزم "خلال  لقاء لها ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أنها شاهدت تصرف الكمسارى مع الجندى، خاصة وأنه "أهانه"، وقال له :"أنا هسلمك للشرطة العسكرية، بالإضافة إلى أنه تلفظ بألفاظ الجميع سمعها خلال الفيديو الذى وثق الواقعة.

وأردفت: "الجندى اتهان.. موقفى نابع من أمومتى ولو اتكرر مليون مرة موقفى هيكون ثابت وداعم للجندى.. شقيقتى كانت معى وكانت تريد أيضًا أن تدفع له ولكن الجندى رفض تمامًا".
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