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حوادث

لحيازته 50 ألف قطعة مستلزمات طبية مجهولة.. حبس مدير شركة بالسيدة زينب

الجمعة 11/سبتمبر/2020 - 02:01 ص
حبس متهمين
حبس متهمين
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اسلام مقلد
قرر نيابة السيدة زينب الجزئية، حبس مدير مسئول عن شركة مستلزمات طبية، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بحيازة 50 ألف قطعة مستلزمات طبية "كمامة، قفاز طبى، قناع أكسجين" بدون مستندات "مجهولة المصدر" وتشكل خطرًا على الصحة العامة تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين

وكان قد تمكن رجال مباحث التموين بالقاهرة من ضبط 50 ألف قطعة مستلزمات طبية "كمامة، قفاز طبى، قناع أكسجين" بدون مستندات "مجهولة المصدر" وتشكل خطرًا على الصحة العامة تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، بحوزة المدير المسئول عن شركة لتجارة المستلزمات الطبية بدون ترخيص بدائرة قسم شرطة السيدة زينب.

جاء ذلك إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.
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