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تعليم

مركز تنمية القدرات بجامعة حلوان ينظم دورة سلوكيات المهنة السبت

الجمعة 11/سبتمبر/2020 - 09:01 ص
جامعة حلوان
جامعة حلوان
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كريم ناصر
ينظم مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس  والقيادات بجامعة حلوان مجموعة من البرامج التدريبية لشهر سبتمبر 2020، تحت رعاية  الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة وريادة  الدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وإشراف  الدكتورة منى أبو هشيمة مدير المركز.

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وشملت هذه البرامج التدريبية دورة عن  سلوكيات المهنة في يومي 12-13 سبتمبر ويحاضر بها  الدكتورة مروة الدهشوري الأستاذ بكلية التربية الرياضية بنات.

وتهدف البرامج إلى  تنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة وفق رسالة الجامعة بالتعاون مع الكيانات الرئيسية بالجامعة وإداراتها المركزية كل وفق تخصصه. 

يأتى ذلك فى إطار السعى  الى تحديث  وتطوير البرامج التدريبية بالمركز وإضافة مجموعة من البرامج الجديدة إلى مصفوفة البرامج التدريبية بما يتناسب مع التطور الحاصل فى عصر التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي لتحقق الهدف الأساسي له وهو تنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة.

كما يأتي تنظيمها  لتحقيق أهداف الخطة الاستراتيجية للجامعة بالتعاون مع الكيانات الاستراتيجية  كل وفق تخصصه.
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