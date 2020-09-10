مفاجأة السيسي تبكيها.. سيدة القطار: الرئيس كرمنى وأرسل لى وفدًا بأجمل هدية

أجهشت صفية أبو العزم، بطلة واقعة القطار، بالبكاء على الهواء خلال لقاء مباشر لها ببرنامج "التاسعة"، الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى، على القناة الأولى المصرية، مشيرة إلى أن هناك وفدا من رئاسة الجمهورية قام بزيارتها.





وتابعت سيدة القطار: "الرئيس السيسى كرمنى وأرسل لى وفدًا.. جاتلى أجمل هدية من الرئيس السيسى وكرمنى".





وأضافت سيدة القطار، أنها لا تجمل حديثها كونه تصريحات تليفزيونية، ولكنها تتحدث من منطلق مبدأ الأخلاق التى تربت عليه وتعمل على ترسيخه بأولادها، قائلة: "دائمًا ما أقول لهم أنتم عكاز أبوكم وأوعو تخلوا العكاز يسوس.. وعليكم التمسك بالقيم والأخلاق والتقاليد المصرية".





ووجهت "سيدة القطار"، رسالة إلى كمسارى القطار، قالت خلالها: "ليه تعمل كدا.. كلمة القوات المسلحة مهزتش قلبك.. عمال تهين فيه ولم يأت فى بالك مدى التضحيات التى يقدمها الجيش المصرى للوطن ..والله لو دخلت السجن بسببه ما تساوى شئ".