حبس مسئول مستودع لحيازته 370 أنبوبة بوتاجاز مدعمة لبيعها فى السوق السوداء

قررت جهات التحقيق، حبس مسئول مستودع بوتاجاز بمنطقة باب الشعرية، 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامه بحيازة 370 إسطوانة بوتاجاز منزلية مدعمة قبل بيعها بالسوق السوداء بالقاهرة.
وكانت قد تمكنت إدارة مباحث التموين بمديرية أمن القاهرة من ضبط ( عدد 370 إسطوانة بوتاجاز منزلية مدعمة) بحوزة (مسئول عن مستودع بوتاجاز - كائن بدائرة قسم شرطة باب الشعرية) قام بتجميعها بقصد التصرف فيها بالبيع بالسوق السوداء بأزيد من السعر الرسمى لتحقيق أرباح غير مشروعة.
وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما الجرائم التموينية وجرائم الغش التجارى واستغلال السلع.