حبس مسئول مستودع لحيازته 370 أنبوبة بوتاجاز مدعمة لبيعها فى السوق السوداء

قررت جهات التحقيق، حبس مسئول مستودع بوتاجاز بمنطقة باب الشعرية، 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامه بحيازة 370 إسطوانة بوتاجاز منزلية مدعمة قبل بيعها بالسوق السوداء بالقاهرة.





وكانت قد تمكنت إدارة مباحث التموين بمديرية أمن القاهرة من ضبط ( عدد 370 إسطوانة بوتاجاز منزلية مدعمة) بحوزة (مسئول عن مستودع بوتاجاز - كائن بدائرة قسم شرطة باب الشعرية) قام بتجميعها بقصد التصرف فيها بالبيع بالسوق السوداء بأزيد من السعر الرسمى لتحقيق أرباح غير مشروعة.





وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة تم اتخاذ الإجراءات القانونية.



