برلمانية: تعديل قانون التعليم على أولويات مجلس النواب المقبل

قالت النائبة ماجدة نصر، عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بالبرلمان إن البرلمان المقبل أمامه عددا من القوانين التى تحتاج إلى إعادة النظر فيها.



وأشارت نصر فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى ضرورة أن يقوم البرلمان القادم بتعديل مادة فى قانون التعليم الخاصة بالثانوية العامة، والتى سبق وأعلن عنها الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم.

وأعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، أن نظام التعليم القديم الخاص بـ الثانوية العامة انتهي مع امتحانات هذا العام 2020، مُشيرا إلى أن النظام الجديد الذي سيطبق مع 2021، سيحتفظ فقط بنظام التشعب العلمي والأدبي.

وأوضح وزير التربية والتعليم، في كلمته بالمؤتمر الصحفي، المنعقد الثلاثاء الماضى، أن النقطة الاساسية المختلفة في نظام التعليم الجديد هي أن النقطة الأساسية سيكون الامتحان الكتروني عبارة عن أسئلة متعددة الاختيارات و"صح وغلط"، بالإضافة إلى أن التصحيح الكتروني، سيتمكن الطالب من معرفة النتيجة فور انتهاء الامتحان.

وأشار وزير التعليم، إلى أنه لن يتم طباعة كتب مدرسية خلال المرحلة الثانوية في النظام الجديد ولكن سيتم توفيرها في صورة رقمية.



كان الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب أعلن يوم الاثنين الموافق 24 أغسطس الماضي فض دور الانعقاد الخامس لمجلس النواب.





ووافق المجلس على (233) مشروع قانون قدمت من الحكومة وعشر أعضاء بإجمالى عدد مواد بلغ (2490) مادة كان إقرارها ضرورة لإحداث نقلة نوعية في كافة المجالات، خلال دور الانعقاد الخامس.





وفي مجال طلبات الإحاطة والبيانات العاجلة، بلغ عدد طلبات الإحاطة في هذا الدور نحو (4064) طلبًا، تم الرد على جزء منها شفاهة بالجلسة العامة والباقى تم الرد عليه كتابيا، كما تدارست اللجان النوعية نحو (1530) طلب إحاطة كما نظر المجلس عددا من البيانات العاجلة بلغت نحو (156) بيانًا عاجلًا في شتى المجالات.





وفي مجال الأسئلة أوضح التقرير أنه تم توجيه نحو (646) سؤالا، أجابت الحكومة عن بعضها، بالجلسة العامة وتم الرد كتابيا من جانب الحكومة على أغلب الأسئلة المتبقية.





وفي مجال المناقشة العامة بلغ عدد طلبات المناقشة العامة التى ناقشها المجلس هذا الدور (92) طلبا.





وفيما نظر المجلس في مجال الاقتراح برغبة (743) اقتراحًا برغبة مقدمة من حضراتكم فى شتى المجالات 1530￼￼، وناقش 156￼￼￼￼ من البيانات العاجلة.