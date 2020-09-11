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حوادث

حبس 3 أشخاص لحيازتهم 2.5 كيلو استروكس في الزاوية الحمراء

الجمعة 11/سبتمبر/2020 - 05:01 ص
حبس متهمين
حبس متهمين
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اسلام مقلد
قررت جهات التحقيق، حبس 3 أشخاص 4 ايام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بحيازة 2,500 كيلو جرام لمخدر الإستروكس وميزان حساس وكيس تبغ و3 زجاجات تحتوى على سائل الأسيتون وسلاح أبيض قبل ترويجها على عملائهم بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء.

وامرت جهات التحقيق بارسال المضبوطات الى المعمل الكيميائي لفحصها وتكليف مصلحة الطب ا للشرعي باعداد تقرير عم خواصها.

واصلت أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن القاهرة جهودها فى مجال مكافحة جرائم الإتجار بالمواد المخدرة ، وقد أسفرت جهودها عقب تقنين الإجراءات من ضبط (2,500 كيلو جرام لمخدر الإستروكس – ميزان حساس – كيس تبغ - 3 زجاجات تحتوى على سائل الأسيتون – سلاح أبيض – كمية من الأكياس البلاستيكية الفارغة تستخدم فى التعبئة - مبلغ مالى) بحوزة (3 أشخاص – لأحدهم معلومات جنائية) حال تواجدهم بإحدى الشقق السكنية الكائنة بدائرة قسم شرطة الزواية يتخذونها مقرًا لمزاولة نشاطهم الإجرامى فى مجال تصنيع مخدر الإستروكس. 

جاء ذلك إستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عملية تصنيعها وترويجها.
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