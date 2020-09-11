حبس عاطل لحيازته 2 كيلو استروكس في السلام

قررت جهات التحقيق، حبس عاطل، 4 ايام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بحيازة 2 كيلو جرام لمخدر الإستروكس كيلو جرام "تنر" – زجاجة تحتوى على المادة الخام لتصنيع مخدر الإستروكس وزنت 100 جرام قبل ترويجها على عملائه بدائرة قسم شرطة السلام.





وامرت جهات التحقيق بارسال المضبوطات الى المعمل الكيميائي لفحصها وتكليف مصلحة الطب ا للشرعي باعداد تقرير عم خواصها.





فقد واصلت أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن القاهرة جهودها فى مجال مكافحة جرائم الإتجار بالمواد المخدرة ، وقد أسفرت جهودها عقب تقنين الإجراءات من ضبط (2 كيلو جرام من مخدر الإستروكس – 30 كيلو جرام "تنر" – زجاجة تحتوى على المادة الخام لتصنيع مخدر الإستروكس وزنت 100 جرام– كمية من اللفافات البلاستيكية الشفافة معدة للتعبئة – مقص معدنى – ماكينة لاصق بلاستيك – 2 لاصق شفاف – ميزان حساس – مبلغ مالى – هاتف محمول) بحوزة (عاطل) حال تواجده بدائرة قسم شرطة السلام .



