AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

حبس عاطل لحيازته 2 كيلو استروكس في السلام

الجمعة 11/سبتمبر/2020 - 06:01 ص
حبس متهمين
حبس متهمين
Advertisements
اسلام مقلد
قررت جهات التحقيق، حبس عاطل، 4 ايام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بحيازة 2 كيلو جرام لمخدر الإستروكس  كيلو جرام "تنر" – زجاجة تحتوى على المادة الخام لتصنيع مخدر الإستروكس وزنت 100 جرام قبل ترويجها على عملائه بدائرة قسم شرطة السلام.

وامرت جهات التحقيق بارسال المضبوطات الى المعمل الكيميائي لفحصها وتكليف مصلحة الطب ا للشرعي باعداد تقرير عم خواصها.

فقد واصلت أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن القاهرة جهودها فى مجال مكافحة جرائم الإتجار بالمواد المخدرة ، وقد أسفرت جهودها عقب تقنين الإجراءات من ضبط (2 كيلو جرام من مخدر الإستروكس – 30 كيلو جرام "تنر" – زجاجة تحتوى على المادة الخام لتصنيع مخدر الإستروكس وزنت 100 جرام– كمية من اللفافات البلاستيكية الشفافة معدة للتعبئة – مقص معدنى – ماكينة لاصق بلاستيك – 2 لاصق شفاف – ميزان حساس – مبلغ مالى – هاتف محمول) بحوزة (عاطل) حال تواجده بدائرة قسم شرطة السلام .

جاء ذلك إستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عملية تصنيعها وترويجها.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حبس أجنبي لحيازته 500 جرام استروكس في مدينة نصر

القبض على عاطل يصنع ويروج مخدر الاستروكس بمدينة السلام

حبس عاطل يتاجر في الإستروكس بالسلام

إستروكس وفودو وهيروين.. أمن القاهرة يشن حملة على مروجى السموم

ضبط 4,500 كيلو جرام إستروكس وكمية من الأقراص المخدرة بحوزة 5 عناصر إجرامية

ترشيحاتنا

من هم الأشاعرة ومذهبهم وعلاقتهم بأهل السنة والجماعة.. علي جمعة يجيب

بعد موقفها النبيل .. مطربة الأوبرا تهدي سيدة القطار أغنية على الهواء .. فيديو

هل قتل الحشرات والبُرص بالماء الساخن حرام؟ الإفتاء تجيب | فيديو

بعد المشادة الشهيرة .. سيدة القطار تتسبب في الصلح على الهواء بين وزير النقل وإعلامي

إبراهيم سعيد يهاجم كارتيرون بعد التعادل مع سموحة

ترتيب جدول الدوري المصري.. الأهلي يغرد فى الصدارة والزمالك وصيفا والمقاولون ثالثا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. الموج يسحب سيارة BMW فاخرة من صاحبها | صور

كهربائية بالكامل.. أول صورة لسيارة مازيراتي Grecal الجديدة بسرعة الريح

بملابس الجيم .. شاهد إيمي طلعت زكريا بآخر ظهور لها