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رياضة

عمر السومة يحسم مستقبله مع أهلي جدة

الخميس 10/سبتمبر/2020 - 11:49 م
صدى البلد
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عمر سلامة

تحدث السوري عمر السومة لاعب النادي الأهلي السعودي عن مستقبله مع “الراقي” وذلك بعد الأنباء التي ترددت عن تلقيه عرضًا من الاتحاد.

 

وقال السومة في حديثه عبر برنامج “الدوري مع وليد”: “بالنسبة لعرض الاتحاد فأنا لا أعرف حقيقةً ولا أعلم من تقدم لي بعروض كثير كلموا مدير أعمالي.. لكن أنا أحترم عقدي مع النادي الأهلي”.

 

وحول استمراره مع النادي الأهلي: “حبي وعشقي للأهلي وجماهيره ما يبقيني لأنه وراء إظهار اسم عمر السومة مع احترامي للفتوة والقادسية وظروفي الخاصة هي ما تأثر على بقائي، أما نسبة تحقيقنا آسيا ليست قوية وليست ضعيفة”.

 

وتابع في تصريحاته: “لدينا عناصر مميزة واللي طلبناه تدعيم ولدي ظروف خاصة وبإذن الله تحل وآخر سنتين الوضع غير صحي بسبب تغيير الرؤساء والمدربين، نحن نطالب بالاستقرار فقط”.

 

وأضاف: “كل بطولة مهمة لنا في النادي الأهلي ولكن بعد العودة كانت هناك إصابات وغيابات أثرت علينا أما بالنسبة لإصابة ساريتش أربطت أمورنا قبل ذهابنا إلى آسيا”.

 

وأكمل: “جمهور الأهلي يعلم مدى انتمائي للنادي ولهم وأتمنى وقفتهم وأتمنى الصبر منهم ولا يحكموا على رئيس النادي بسرعة”.

 

جدير بالذكر أن النادي الأهلي قد أنهى الموسم محتلًا المركز الثالث بجدول ترتيب فرق مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 50 نقطة من 30 جولة.

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