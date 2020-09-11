احتجاجات بكولومبيا بعد مقتل مواطن على أيدي الشرطة.. فيديو

أذاعت فضائية روسيا اليوم لقطات يظهر من خلالها احتجاجات ندد فيها المحتجون بعنف الشرطة بعد أن تم مقتل مواطن على أيدي رجال الشرطة في العاصمة الكولومبية بوجوتا.





وبينت مقاطع فيديو، تناقلتها مواقع التواصل الاجتماعي، أن رجال الشرطة صعقوا المواطن بالكهرباء مرات عديدة أثناء القبض عليه ثم نقلوه إلى مركز للشرطة، حيث تعرض المحتجز للمزيد من العنف، حسب إفادات أفراد عائلته.





وتوفي المواطن متأثرا بإصاباته في وقت لاحق من يوم الأربعاء.





وعلى إثر ظهور مقاطع الفيديو، احتشد المئات من المحتجين بالقرب من مركز الشرطة الذي احتجز فيه أوردونييز، وكسروا زجاج نوافذ المبنى، وتركوا رسومات على إحدى السيارات للشرطة.