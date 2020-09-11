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رياضة

فرج عامر: حسام حسن أفضل مهاجم في مصر ولا نمانع في بيعه بـ35 مليون جنيه

الجمعة 11/سبتمبر/2020 - 12:01 ص
حسام حسن
حسام حسن
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محمد رشاد
كشف محمد فرج عامر رئيس مجلس إدارة نادي سموحة أنه لا يمانع في بيع حسام حسن مهاجم ونجم فريقه خلال الصيف الجاري.

وتألق حسام حسن أمام الزمالك وسجل هدفين في مرمى الأبيض ليقود فريقه للتعادل (3-3) في الدوري، رغم تسجيل هدف عن طريق الخطأ في مرمى فريقه.

وفي تصريحات لإذاعة الشباب والرياضة قال فرج عامر: "حسام حسن هو أفضل مهاجم في مصر خلال الفترة الحالية، ونحن لا نمانع بيعه".

وأضاف عامر: "وضعنا سعر 2 مليون دولار لبيع حسام حسن، لكن بعد هبوط سعر الدولار طلبنا 35 مليون جنيه مصري".

وأنهى رئيس سموحة قائلًا: "بيراميدز طلب ضم اللاعب، لكننا سنبيع حسام حسن لأي نادي في مصر يدفع مبلغ 35 مليون جنيه".
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