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رياضة

أحمد سامي: حققت هدفي من لقاء الزمالك

الجمعة 11/سبتمبر/2020 - 12:20 ص
صدى البلد
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ملك موسي
كشف أحمد سامي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة أنه خاض مباراة الزمالك في الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز لتحقيق نتيجة إيجابية.

وانتهت مباراة اليوم بالتعادل الإيجابي بثلاثة أهداف لكل فريق.

وأوضح المدير الفني للفريق أن سموحة كان لديه أخطاء في الشوط الأول والزمالك استغل هذه الأخطاء للتقدم.

وأضاف المدرب على أن فريقه نجح في إعادة التوازن في الشوط الثاني بعد التغييرات التي أجراها.

وأكمل أحمد سامي أن الزمالك نجح في إحراز الهدف الثالث ولكن لاعبي سموحة نجحوا في العودة وتسجيل هدفين في الدقائق الأخيرة والحصول على نقطة غالية يتمنى أن يستفيد بها الفريق في المستقبل.

وأكد أن الزمالك فريق كبير ولا يتأثر بالغيابات والدليل أنه كان فائزا بثلاثية ولكن فريقه سعى لتحقيق نتيجة إيجابية مضيفا أنه كان واثقا من العودة.
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