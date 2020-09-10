AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

كارتيرون يرفض منح لاعبي الزمالك راحة غدا

الخميس 10/سبتمبر/2020 - 11:57 م
صدى البلد
Advertisements
منتصر الرفاعي ملك موسي
يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته غدا الجمعة على ملعب عبداللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء .
يأتي هذا استعدادا لمواجهة الإنتاج الحربي المقررة إقامتها الأحد المقبل في الجولة السابعة والعشرين ببطولة الدوري الممتاز.
وتعادل الزمالك مع سموحة بثلاثة أهداف لكل فريق في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم على استاد الجيش بمدينة برج العرب في الإسكندرية. ويعقد كارتيرون جلسه مع الاعبين علي هامش مران غدا لمناقشة الأخطاء التي وقع بها الفريق في مباراة اليوم
ويحتل الزمالك المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري برصيد ٥٢ نقطة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

كارتيرون يرفض منح لاعبي الزمالك راحة بعد التعادل مع نادي مصر

استعدادا لـ الأهلي.. الزمالك يخوض مرانه بملعب عبداللطيف أبورجيلة

بعد التعادل مع نادي مصر| جلسة فنية من كارتيرون قبل تدريب الزمالك

الزمالك يدخل معسكرا مغلقا استعدادا لمباراة القمة.. الجمعة

لا وقت للراحة.. الزمالك يبدأ استعداداته لبيراميدز غدا

الزمالك يختتم تدريباته استعدادا لمواجهة طلائع الجيش بـ الدوري

ترشيحاتنا

عدلي القيعي يكشف حقيقة مفاوضات الأهلي مع يوسف البلايلي

كامل الوزير يمنح سيدة القطار اشتراكا مدى الحياة .. فيديو

هل قتل الحشرات والبُرص بالماء الساخن حرام؟ الإفتاء تجيب | فيديو

بملابس جريئة.. نجلاء بدر تثير الجدل من داخل صالة الجيم

بعد التأجيل.. موعد مباراتي الأهلي والزمالك بنصف نهائى أبطال أفريقيا

عمرو أديب مشيدا بـ سيدة القطار: الجيش أهم من العيش

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في حفل عالمي ضخم .. كواليس تصنيع وإطلاق سيارة مازيراتي MC20 .. صور

بـ35 ألف جنيه.. عائلة تعيسة الحظ تقع ضحية عملية نصب بسبب كلب أليف

مريض يتخلص من حياته أثناء خضوعه للحجر الصحي خوفًا على عائلته من كورونا.. تفاصيل