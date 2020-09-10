كارتيرون يرفض منح لاعبي الزمالك راحة غدا

يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته غدا الجمعة على ملعب عبداللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء .

يأتي هذا استعدادا لمواجهة الإنتاج الحربي المقررة إقامتها الأحد المقبل في الجولة السابعة والعشرين ببطولة الدوري الممتاز.

وتعادل الزمالك مع سموحة بثلاثة أهداف لكل فريق في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم على استاد الجيش بمدينة برج العرب في الإسكندرية. ويعقد كارتيرون جلسه مع الاعبين علي هامش مران غدا لمناقشة الأخطاء التي وقع بها الفريق في مباراة اليوم

ويحتل الزمالك المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري برصيد ٥٢ نقطة.