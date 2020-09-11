أخبار التوك شو| الوطنية للانتخابات: فتح باب الترشح لمجلس النواب 17 سبتمبر.. إجراءات صارمة من وزير النقل ضد أصحاب واقعة مجند القطار.. والسيدة صفية تغلق الهاتف على الهواء

قالت صفية إبراهيم، بطلة واقعة قطار المنصورة، إنها دخلت فى حالة بكاء شديد، وذلك بعد أن تعرض المجند لموقف محرج من كمساري القطار، مؤكدة " انا تذكرت أولادى فى نفس الموقف وبكيت".





وأضافت صفية إبراهيم خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " آخر النهار" المذاع على قناة النهار، تقديم الإعلامي محمد الباز إنها تعاملت مع الموقف مثل أى أم مصرية وقفت أمام المجند لمنعه من النزول من القطار وتسليمه لـ الشرطة العسكرية.