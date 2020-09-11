أخبار التوك شو| الوطنية للانتخابات: فتح باب الترشح لمجلس النواب 17 سبتمبر.. إجراءات صارمة من وزير النقل ضد أصحاب واقعة مجند القطار.. والسيدة صفية تغلق الهاتف على الهواء

نشر موقع "صدى البلد" خلال الساعات الماضية، العديد من الأخبار المهمة من خلال رصد برامج التوك شو:
أكد المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للإنتخابات أنه سيتم التقدم بطلبات الترشح لانتخابات مجلس النواب 2020 اعتبارا من يوم الخميس الموافق 17 سبتمبر 2020 إلى يوم السبت 26 سبتمبر 2020 وذلك من الساعة التاسعة صباحا حتى الساعة الخامسة مساء.
وأضاف إبراهيم خلال المؤتمر الصحفي للكشف عن تفاصيل انتخابات مجلس النواب أنه سيتم إجراءات الكشف الطبي للمرشحين من اليوم طبقا للضوابط التى أعلنتها الهيئة بالتعاون مع وزارة الصحة.
أكد المهندس كامل الوزير وزير النقل أنه انتهت نتائج التحقيق لما حدث من واقعة "الكمساري والمجند" ووفقا للائحة النظام السكة الحديد تم مجازاة عادل فاروق وهو صاحب الواقعة وتم خصم أجر 50 يوما من راتبه وهو اقصى إجراء حتى لا يتم الخطأ مرة أخرى.
وأضاف الوزير خلال مداخلة هاتفية لبرنامج حقائق وأسرار عبر فضائية صدى البلد تقديم الإعلامي مصطفى بكري أنه سيتم أيضا خصم 15 يوما من راتب مساعده لعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية من ارتداء الكمامة وعدم استدعائه للشرطة المتخصصة.
قالت صفية إبراهيم، بطلة واقعة قطار المنصورة، إنها دخلت فى حالة بكاء شديد، وذلك بعد أن تعرض المجند لموقف محرج من كمساري القطار، مؤكدة " انا تذكرت أولادى فى نفس الموقف وبكيت".
وأضافت صفية إبراهيم خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " آخر النهار" المذاع على قناة النهار، تقديم الإعلامي محمد الباز إنها تعاملت مع الموقف مثل أى أم مصرية وقفت أمام المجند لمنعه من النزول من القطار وتسليمه لـ الشرطة العسكرية.
أكد الإعلامي مصطفى بكري أن مشروع السد العالي أصر الزعيم الراحل جمال عبد الناصر على إنشائه لحماية الدولة المصرية من المخاطر.
وأضاف بكري خلال تقديمه برنامج حقائق وأسرار عبر فضائية صدى البلد أن هذا المشروع تحمل عبد الناصر في سبيل إنشائه الكثير حتى انتهى بنيانه قبل رحيله بفترة من الوقت.
كشف المهندس كامل الوزير، وزير النقل، أنه سوف يتوجه إلى "سيدة القطار"، صفية أبو العزم وزيارتها فى منزلها بمحافظة المنوفية، من أجل تقديم الشكر لها، على موقفها النبيل، عندما دافعت عن أحد أبطال القوات المسلحة.
وأضاف "الوزير"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "التاسعة"، الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى، عبر القناة الأولى المصرية، أنه سيتم استخرج اشتراك سنوى يجدد مدى الحياة باسم سيدة القطار وسوف يعطيه لها عندما يزورها فى منزلها.
روى الإعلامي أحمد فايق قصة كفاح المصري "أحمد فريد" المصري المرشح للقب أول رائد فضاء مصري.
وتابع "فايق" خلال برنامج "مصر تستطيع" المذاع على قناة "دي ام سي"، أن أحمد فريد بدأ مشواره من مندوب مبيعات حتى وصل إلى العمل في الغرفة الرئيسية لوكالة الفضاء الألمانية، كما أنه يعد المصري والعربي الوحيد الذي يعمل في وكالة الفضاء الألمانية.
وتابع "فايق" خلال برنامج "مصر تستطيع" المذاع على قناة "دي ام سي"، أن أحمد فريد بدأ مشواره من مندوب مبيعات حتى وصل إلى العمل في الغرفة الرئيسية لوكالة الفضاء الألمانية، كما أنه يعد المصري والعربي الوحيد الذي يعمل في وكالة الفضاء الألمانية.
قال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إن معدلات البطالة في تراجع مستمر منذ عام 2014 ، لافتا أن النسبة ارتفعت في الفترة الماضية نظرا لما يشهده العالم من جائحة فيروس كورونا، مؤكد أن الدولة تولي اهتماما كبيرا بالشباب وتبذل جهودا مكثفا من أجل خلق فرص عمل حقيقية لهم.
تابع خلال مداخلته الهاتفية التي أجراها مع الإعلامي محمد موسى، عبر برنامج "خط أحمر" المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، الدولة بكامل طاقتها تعمل من أجل تراجع معدلات البطالة مرة أخرى وعودة الأمور إلى طبيعتها.
كشف أبطال مسلسل بـ 100 وش عن كواليس اختيار الكثير من المصطلحات والإفيهات التي استخدمها شخصيات المسلسل .
وقالت الفنانة نيلي كريم في حوارها مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامج " معكم " المذاع على قناة " سي بي سي"، أن :" إفيه "hi sugar" قاله آسر ياسين في أولى حلقات المسلسل".
سر رفض فؤاد المهندس الاستعانة بـ إسماعيل يس فى أواخر أيامه| فيديو
أكد الإعلامي أحمد مجدي أن نجمة تليفزيون الواقع كيم كاردشيان اعلنت عن انتهاء عرض البرنامج الشهير لها والذي كان مخصص لمتابعة عائلة كاردشيان.
وأضاف مجدي خلال تقديمه برنامج أخر الإسبوع عبر فضائية صدى البلد أنه بغض النظر عن الاهتمام العالمى بالخبر إلا أن هذا البرنامج كان خاص لتفاصيل عائلة كاردشيان.
قال طارق الشناوى ، الناقد الفنى ، إن إسماعيل يس فى فترة الستينيات بلغ من العمر الكبر وكانت حركته أقل وأعماله الفنية أيضا.
وأوضح " الشناوى" ، خلال استضافته ببرنامج صباحك مصرى والمذاع عبر فضائية mbc مصر ، أن إسماعيل يس بعد غيابه عن الساحة الفنية لفترة توجه لمحمد عوض ليشاركه بطولة عمل فنى ولكن فؤاد المهندس رفض وتبنى شعار " هو مقدمش السبت علشان يلاقى الحد".