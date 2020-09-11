عميد كلية الآثار يحصل على وسام الصداقة من رئيس أوزبكستان

وقع الرئيس شوكت مير ضياييف رئيس جمهورية أوزبكستان يوم 29/8/2020 ، مرسوما جمهوريا بمنح ا د احمد رجب محمد علي رزق عميد كلية الآثار جامعة القاهرة وسام جمهورية أوزبكستان للصداقة.





‎ ويعتبر هذا الوسام من ارفع الأوسمة في جمهورية أوزبكستان، وذلك تقديرا لدوره في تنمية العلاقات المصرية الأوزبكية ودعم أواصر الصداقة خصوصا في مجال العلم والثقافة بين البلدين الشقيقين.



