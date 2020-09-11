AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

كمساري غير مسئول.. وزير النقل: أرتدي الزي العسكرى منذ 44 عامًا وأعلم جيدا قيمته

الجمعة 11/سبتمبر/2020 - 12:07 ص
كامل الوزير
كامل الوزير
Advertisements
عبد الخالق صلاح
قال المهندس كامل الوزير وزير النقل، إن وزارة الدفاع تدفع خمسة ملايين ونصف المليون جنيه، سنويًا مقدمًا، ثمن تذاكر القوات المسلحة، مشددًا على أنه سوف يصدر تعليماته لكمسارية القطارات بعدم سؤال كافة من يرتدى زى القوات المسلحة عن تذاكرهم.


وأضاف " الوزير "خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أنه ارتدى الزى العسكرى، على مدى 44 عامًا، ويعلم تمامًا قيمتها، مستنكرًا ما تعرض له أحد أبطال القوات المسلحة على يد كمسارى غير مسئول ورئيس قطار غير صالح،وتابع:" 44 سنة وأنا لابس البدلة العسكرية واعرف قيمتها كويس ما أثر فيّ بشدة، الموقف المنضبط لبطل القوات المسلحة ..رئيس القطار مينفعش يبقا رئيس قطار".


ولفت وزير النقل، إلى أنه تأثر كثيرًا، بموقف سيدة القطار صفية أبو العزم، وتابع:"هى من بادرت وتصرفت بشكل سريع عندما شعرت أن ابنا من أبنائها وجنديا يتعرض لهذا الموقف..هى أم وأخت عظيمة من عظيمات الشعب المصرى ..وكل كلمة من كلامها تدرس وصفحة فى كتاب الوطنية ومواقف مشرف..ست متربية كويس جدًا".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

فيديو جراف .. وزير النقل يرد اعتبار المجند صاحب واقعة القطار

سيدة القطار تروي لـ«صدى البلد» تفاصيل واقعة المجند والكمساري: قلبي واجعني عليه.. والبدلة العسكرية لها احترامها

جدعنة الست صفية.. وزير النقل يعتذر للمجند فى واقعة القطار.. والقوات المسلحة: المرأة المصرية أصيلة .. وصاحبة الواقعة: قلبى وجعنى على العسكرى

برلمانية : موقف سيدة "قطار المنصورة" دليل على أصالة المرأة المصرية

بطلة واقعة قطار المنصورة: العسكرى كان عايز ينزل حفاظا على كرامته..فيديو

كامل الوزير يعتذر للقوات المسلحة.. ويؤكد: سأتوجه إلى منزل "سيدة القطار" لتكريمها

ترشيحاتنا

سموحة يفرض التعادل على الزمالك 3-3 وحسام حسن كلمة السر

مجازاة ونقل وغرامة وتحليل مخدرات| نتائج التحقيقات مع المتجاوزين بحق المجند

سيدة قطار المنصورة لـ صدى البلد: صِعِب عليا العسكري.. ووزير الدفاع شكرني

بكاء سيدة القطر على الهواء بعد حديث زوجها عنها.. شاهد

فلاح يجبر ابنته علي معاشرته جنسبا عقب طلاقها في الصف

أخبار الأهلي.. تركي آل الشيخ يتغزل في القلعة الحمراء.. و6 نقاط تفصل كتيبة فايلر عن التتويج الـ42

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في حفل عالمي ضخم .. كواليس تصنيع وإطلاق سيارة مازيراتي MC20 .. صور

بـ35 ألف جنيه.. عائلة تعيسة الحظ تقع ضحية عملية نصب بسبب كلب أليف

مريض يتخلص من حياته أثناء خضوعه للحجر الصحي خوفًا على عائلته من كورونا.. تفاصيل