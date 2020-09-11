كمساري غير مسئول.. وزير النقل: أرتدي الزي العسكرى منذ 44 عامًا وأعلم جيدا قيمته

قال المهندس كامل الوزير وزير النقل، إن وزارة الدفاع تدفع خمسة ملايين ونصف المليون جنيه، سنويًا مقدمًا، ثمن تذاكر القوات المسلحة، مشددًا على أنه سوف يصدر تعليماته لكمسارية القطارات بعدم سؤال كافة من يرتدى زى القوات المسلحة عن تذاكرهم.









وأضاف " الوزير "خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أنه ارتدى الزى العسكرى، على مدى 44 عامًا، ويعلم تمامًا قيمتها، مستنكرًا ما تعرض له أحد أبطال القوات المسلحة على يد كمسارى غير مسئول ورئيس قطار غير صالح،وتابع:" 44 سنة وأنا لابس البدلة العسكرية واعرف قيمتها كويس ما أثر فيّ بشدة، الموقف المنضبط لبطل القوات المسلحة ..رئيس القطار مينفعش يبقا رئيس قطار".







