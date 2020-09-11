السودان: قريبا سنرفع من قائمة الدول الراعية للإرهاب

أعلن وزير العدل السوداني نصر الدين عبد الباري، أنه سوف يتم رفع اسم السودان قريبا من قائمة الدول الراعية للإرهاب.





ونقلت قناة "روسيا اليوم" عن عبد الباري قوله خلال مؤتمر صحفي: "نعمل مع فريق عمل سوداني في واشنطن في سبيل التوصل إلى نتائج ايجابية قريبا لتسهيل عمل المستثمرين الأمريكيين أو الغربيين والمترددين عن القدوم إلى السودان".





وأضاف: "سوف يؤدى هذا الأمر إلى إنهاء كافة القضايا المرفوعة أمام المحاكم الأمريكية ضد السودان والمتعلقة بالإرهاب، إضافة إلى أن ذلك سوف يحصن البلاد ضد أي تشريع من الكونغرس في القضايا المتعلقة بالإرهاب يمكن أن ترفع ضده في المستقبل".





وأشار إلى اتخاذ جملة من التعديلات القانونية في إطار الإصلاحات التي ستعتمدها الحكومة للتعامل مع تطورات الوضع الاقتصادي الراهن والتصدي للأزمات.





وأكد، أن "التعديلات أقرت رفع عقوبة التهريب من شهر إلى 10 سنوات وتغيير مادة التسويات بتسوية لا تقل عن قيمة الدعوى".





وقال: "الوازرة اتخذت اجراءات حول قانون النقد الأجنبي، وهو في مرحلة المصادقة عليه".



