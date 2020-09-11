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توك شو

مي سليم تعترف .. مبعرفش أمسك نفسي أمام محمد سعد .. فيديو

الجمعة 11/سبتمبر/2020 - 07:00 ص
مي سليم
مي سليم
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البهى عمرو
قالت الفنانة مى سليم، إنها قامت بالتمثيل مع نجوم كبار مثل الزعيم عادل إمام، محمد سعد، و أحمد آدم، ومحمود عبد العزيز، نور الشريف و حسين فهمى. 

وأضافت مى سليم خلال حوارها على قناة النهار، أنها كانت تتمنى من الصغر التمثيل مع الفنان محمد سعد، وبالفعل سعيد بالعمل معه فى أكثر من عمل سينمائي.  

ولفتت إلى أن محمد سعد من الشخصيات الجميلة، ولا يتدخل فى دور من أدوار الزملاء فى العمل معه.  

وتابعت: "  أنها لا تستطيع التحكم فى نفسها أثناء التمثيل مع محمد سعد.. مؤكدة بفضل أضحك" وكشفت أن هناك أكثر من عمل تم العرض عليها وسيتم حسم القرار النهائى فيها فى الفترة المقبلة. 

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