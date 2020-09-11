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رياضة

نشرة الرياضة .. تركي ال الشيخ يتغزل في الأهلي .. عدلي القيعي يهاجم رمضان صبحي

الجمعة 11/سبتمبر/2020 - 02:05 ص
النشرة
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صدي البلد
حقق فريق سلة الاتحاد السكندري لقب دورى سوبر السلة بعد الفوز علي الأهلي بنتيجة 81-72 التى أقيمت اليوم على صالة الشباب والرياضة بمدينة 6 أكتوبر، ضمن منافسات الجولة الرابعة من جولات نهائيات دوري السوبر.

أشاد المستشار تركي آل الشيخ بالاستقبال الرائع من قبل نجوم الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى لـ مؤمن زكريا نجم الفريق اليوم بملعب مختار التتش بمقر النادى بالجزيرة .

حقق فريق سلة الاتحاد السكندري لقب دورى سوبر السلة بعد الفوز علي الأهلي بنتيجة 81-72 التى أقيمت اليوم على صالة الشباب والرياضة بمدينة 6 أكتوبر، ضمن منافسات الجولة الرابعة من جولات نهائيات دوري السوبر.

تعادل فريق الزمالك وسموحة بثلاثة أهداف لكل منهما في المباراة التى أقيمت على ملعب استاد برج العرب فى الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز ويرتفع رصيد الفارس الأبيض الى 52 نقطة والفريق السكندرى الى 33 نقطة.

فرض فريق سموحة التعادل على الزمالك بثلاثة لكل منهما فى المباراة التى جمعت بينهما على ملعب استاد برج العرب فى إطار الجولة الـ 26 بالدورى الممتاز.

أكد عدلي القيعي، مستشار التعاقدات بالنادي الأهلي، أن مؤتمر بيراميدز لتقديم رمضان صبحي، صانع ألعاب الفريق السابق، كان مستفزًا لجماهير القلعة الحمراء.

علق عدلي القيعي، مستشار التعاقدات بالنادي الأهلي، على أنباء تفاوض القلعة الحمراء مع الجزائري يوسف البلايلي، لاعب أهلي جدة السعودي.

عقد اليوم الخميس أحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف" مؤتمرا صحفيا عبر الفيديو كونفرانس كشف خلاله عن العديد من القضايا الخاصة بالقارة السمراء.

أعلن محمد الشلهوب قائد الهلال اعتزاله لكرة القدم، بعد مسيرة طويلة في الملاعب السعودية والآسيوية رفقة الزعيم.

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» المواعيد الجديدة لمواجهات الدورين قبل النهائي والنهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وجه  مؤمن زكريا  لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي الشكر إلى مجلس إدارة النادي، برئاسة محمود الخطيب، وسيد عبد الحفيظ، مدير الكرة، والجهازين الفني والإداري، وزملائه اللاعبين، وذلك على هامش حفل تكريمه اليوم، قبل المران الجماعي للفريق.

أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، إنه سعيد بوجود مؤمن زكريا لاعب الفريق، اليوم، لحضور حفل تكريمه من قبل منظومة كرة القدم بالنادي والجهاز الفني والإداري واللاعبين، وذلك بناء على تكليف محمود الخطيب، رئيس النادي.

قرر المكتب التنفيذي بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم " كاف" إلغاء حفل جوائز الأفضل لهذا الموسم المقرر له يناير المقبل خوفا من تداعيات فيروس كورونا .

عقد اليوم الخميس احمد احمد رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف" مؤتمرا صحفيا عبر الفيديو كونفرانس كشف خلاله عن العديد من القضايا الخاصة بالقارة السمراء.
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