اللقطات الأولى للانفجار المجهول في مدينة الزرقاء الأردنية.. فيديو

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي لقطات مصورة توثق لحظة اندلاع الانفجار المجهول الذي شهدته مدينة الزرقاء الأردنية.





ومنذ قليل، نقلت قناة "العربية" عن شهود عيان قولهم: "اندلاع حريق كبير في موقع الانفجار بمدينة الزرقاء الأردنية".





وقالت شبكة "سكاي نيوز": "ترجيحات أن يكون الانفجار وقع في أحد مستودعات الذخيرة التابعة للقوات المسلحة في مدينة الزرقاء الأردنية".

وأضافت: "الانفجار وقع خارج المواقع السكنية".





وسنوافيكم بالتفاصيل....

الزرقاء حالا ، الله يستر 💔 pic.twitter.com/AVEHkZe2SF — OMAR ✨ (@o_aledaili) September 10, 2020