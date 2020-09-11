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أخبار العالم

اللقطات الأولى للانفجار المجهول في مدينة الزرقاء الأردنية.. فيديو

الجمعة 11/سبتمبر/2020 - 12:34 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي لقطات مصورة توثق لحظة اندلاع الانفجار المجهول الذي شهدته مدينة الزرقاء الأردنية. 

ومنذ قليل، نقلت قناة "العربية" عن شهود عيان قولهم: "اندلاع حريق كبير في موقع الانفجار بمدينة الزرقاء الأردنية".

وقالت شبكة "سكاي نيوز": "ترجيحات أن يكون الانفجار وقع في أحد مستودعات الذخيرة التابعة للقوات المسلحة في مدينة الزرقاء الأردنية".

وأضافت: "الانفجار وقع خارج المواقع السكنية".

وسنوافيكم بالتفاصيل.... 
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