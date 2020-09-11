الزراعة: لن نستورد مجزءات الدواجن مجددا .. ورفضنا آلاف الأطنان

أكد المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة لشئون الثروات الحيوانية والسمكية والداجنة ، أن الوزارة لن نستورد مجزءات الدواجن ، وانها رفضت دخول شحنات كبيرة دعما للإنتاج المحلى .





وقال المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة لشئون الثروات الحيوانية والسمكية والداجنة ، عبر فقرات برنامج" الجدعان" على فضائية القاهرة والناس 2 ، إن سبب انهيار أسعار الدواجن يرجع لتأثرها بموسم عيد الأضحى والإقبال على تناول اللحوم ، وأن الوزارة لن تستورد اى مجزءات للدواجن كما أنها منعت دخول شحنات كبيرة دعما للإنتاج المحلى ، لافتا الى ارتفاع أسعار البيع فى المزرعة من 18 الى 20 جنيها





وأضاف الدكتور عبد الحكيم محمود لرئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية ، ان الهيئة توفر كافة اللقاحات التى يحتاجها السوق بأنتاج محلى فائق الجودة نجح فى القضاء على امراض الحمى القلاعية والوادى المتصدع بالتنسيق مع المربين .





وشدد الدكتور ممتاز شاهين مدير معهد بحوث صحة الحيوان ، على وجود تعاون وثيق بين المعهد والهيئة الوطنية للقاحات لمساندة القطاع العام والخاص بتوفير المعزولات البيطرية والفطرية والطفيلية والفيروسية من خلال بنك العترات الموجود داخل المعهد ، منوها الى انه سيتم تشكيل وفد من علماء المعهد لدراسة ظاهرة نفوق اسماك مزارع كينج مريوط .







