AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

الزراعة: لن نستورد مجزءات الدواجن مجددا .. ورفضنا آلاف الأطنان

الجمعة 11/سبتمبر/2020 - 12:40 ص
صدى البلد
Advertisements
شيماء مجدي
أكد المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة لشئون الثروات الحيوانية والسمكية والداجنة ، أن الوزارة لن نستورد مجزءات الدواجن ، وانها رفضت دخول شحنات كبيرة دعما للإنتاج المحلى .   

وقال المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة لشئون الثروات الحيوانية والسمكية والداجنة ،  عبر فقرات برنامج" الجدعان" على فضائية القاهرة والناس 2 ، إن سبب انهيار أسعار الدواجن يرجع لتأثرها بموسم عيد الأضحى والإقبال على تناول اللحوم ، وأن الوزارة لن تستورد اى مجزءات للدواجن كما أنها منعت دخول شحنات كبيرة دعما للإنتاج المحلى ، لافتا الى ارتفاع أسعار البيع فى المزرعة من 18 الى 20 جنيها 

وأضاف الدكتور عبد الحكيم محمود لرئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية ، ان الهيئة توفر كافة اللقاحات التى يحتاجها السوق بأنتاج محلى فائق الجودة نجح فى القضاء على امراض الحمى القلاعية والوادى المتصدع بالتنسيق مع المربين . 

وشدد الدكتور ممتاز شاهين مدير معهد بحوث صحة الحيوان ، على وجود تعاون وثيق بين المعهد والهيئة الوطنية للقاحات لمساندة القطاع العام والخاص بتوفير المعزولات البيطرية والفطرية والطفيلية والفيروسية من خلال بنك العترات الموجود داخل المعهد ، منوها الى انه سيتم تشكيل وفد من علماء المعهد لدراسة ظاهرة نفوق اسماك مزارع كينج مريوط . 


  https://youtu.be/fncAsswofB8
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الزراعة تعلن تخصيص 19 ألف فدان للاستثمار الداجني.. المتحدث: 15 مليار جنيه استثمارات بهذا القطاع.. والهيئة البيطرية: نسعى لمزيد من التصدير خاصة بعد إعلان مصر خالية من انفلونزا الطيور

بعد الدواجن..الزراعة تقترب من تحقيق الاكتفاء الذاتي من اللحوم

الزراعة: حملة لرصد أمراض الماشية بـ 213 قرية فى 16 محافظة

الزراعة: الدواجن المستوردة لن تدخل السوق المحلي وهذا مصيرها

نائب وزير الزراعة: نولي اهتماما كبيرا لصناعة الدواجن

هل مجزءات الدواجن فاسدة؟.. الصحة الحيوانية تجيب

ترشيحاتنا

أول صورة من حفل زفاف حمو بيكا

فستان جريء.. خطيبة شقيق إلهام شاهين تثير الجدل .. شاهد

حسام حسن يتعادل لـ سموحة أمام الزمالك فى الوقت القاتل

يقلل خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية.. تعرف على فوائد الشبت

مجلس النواب.. جولة الإعادة للمرحلة الأولى في الداخل 23 و24 نوفمبر

سيدة القطار: كامل الوزير رد هيبة المجند وعاقب الكمساري

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في حفل عالمي ضخم .. كواليس تصنيع وإطلاق سيارة مازيراتي MC20 .. صور

بـ35 ألف جنيه.. عائلة تعيسة الحظ تقع ضحية عملية نصب بسبب كلب أليف

مريض يتخلص من حياته أثناء خضوعه للحجر الصحي خوفًا على عائلته من كورونا.. تفاصيل