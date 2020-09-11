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حوادث

أهالي أبوقرقاص بالمنيا يشيعون جنازات حادث تصادم سيارتين

الجمعة 11/سبتمبر/2020 - 02:44 ص
صدى البلد
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ايمن رياض
شيع  أهالي مركز أبوقرقاص في جنوب المنيا، جنازات 3 شباب ضحايا حادث تصادم بين سيارتين وقع علي الطريق الزراعي القاهرة أسوان .

حيث شهد الطريق الزراعي القاهرة أسوان حادث تصادم بين سيارتين نشب حريق بإحداهما بالقرب من مدينة أبوقرقاص.

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وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية ورجال المرور، أن سبب الحادث التخطي الخاطئ لإحدى السيارتين مما أدى إلى اصطدامها بأخرى كانت قادمة من الإتجاه المقابل، ونتج عن ذلك اشتعال النيران بإحداهما.

وقد أسفر الحادث عن وفاة 3 شباب وهم: عبدالرحمن أشرف، 23 سنة طالب، محمد عماد، 19 سنة، عبده سمير، 18 سنة.

تحرر عن الحادث المحضر اللازم، وجري العرض علي النيابة العامة التي باشرت التحقيق والتصرف، وقررت التصريح بدفن جثث المتوفيين وانتداب مهندس فني من إدارة المرور لمعاينة مكان الحادث وفحص أسبابه.
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