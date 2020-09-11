أهالي أبوقرقاص بالمنيا يشيعون جنازات حادث تصادم سيارتين

شيع أهالي مركز أبوقرقاص في جنوب المنيا ، جنازات 3 شباب ضحايا حادث تصادم بين سيارتين وقع علي الطريق الزراعي القاهرة أسوان .





حيث شهد الطريق الزراعي القاهرة أسوان حادث تصادم بين سيارتين نشب حريق بإحداهما بالقرب من مدينة أبوقرقاص.





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وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية ورجال المرور، أن سبب الحادث التخطي الخاطئ لإحدى السيارتين مما أدى إلى اصطدامها بأخرى كانت قادمة من الإتجاه المقابل، ونتج عن ذلك اشتعال النيران بإحداهما.





وقد أسفر الحادث عن وفاة 3 شباب وهم: عبدالرحمن أشرف، 23 سنة طالب، محمد عماد، 19 سنة، عبده سمير، 18 سنة.



