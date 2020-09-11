للمبتدئين في القيادة .. أفضل 5 سيارات آمنة



هيونداي فيرنا



فيات 128



كيا بيكانتو



تتميز بمنع الاصطدام الجانب الخلفي ونظام المساعدة على الحفاظ على حارة السير ونظام تحذير انتباه السائق

وتتمتع السيارة بمساعد السائق على رصد النقطة العمياء في المرايا ونظام تفادي الإصطدام الأمامي ونظام المساعدة في تجنب الاصطدام الخلفي.



هيونداي النترا



تتميز السيارة بمحرك من 4 سلندرات بسعة 1.6 لتر يعمل بنظام التنفس الطبيعي للهواء ، كما يخرج قوة 121 حصان ، وعزم دوران 156 نيوتم مكتر ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيك دافع أمامي للعجلات .





وارقام التسارع الرسمية من السكون إلي سرعة 100 كم \ساعة في غضون 11,3 ثانية والسرعة القصوى لها 200 كم \ساعة./ا المصابيح الامامية والخلفية هالوجني وأضواء ضباب أمامية وأضواء فرامل خلفية



نيسان سنترا

تتحرك بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1600 سي سي، ينتج قوة 118 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 154 نيوتن/ متر متصل بفتيس اوتوماتيك 5 سرعات جر أمامي يتسارع من وضع الثبات حتى 100 كم / ساعة، خلال 10.9 ثانيةىويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 8.9 لتر لكل 100 كم .



الكثير من الأشخاص يصابون برهبة كبيرة عند القيادة ، وفور وضعهم على الكرسي والإمساك بعجلة القيادة ، حيث يصابون بحالة من الخوف والفزع لذلك يفضل للمبتدئين في القيادة أن يتعلمون على سيارات مناسبة لهم وفي هذا التقرير بنبرز أهم 5 سيارات يمكنك القيادة عليها .السيارة بقوة 106 حصان، 4 سلندر ومزودة بمحرك سعته 1600 سى سى، متميزة بوجود خاصية الجر الأمامي، أما خزان الوقود فيسع 45 لترا، أما جنوط السيارة فجاءت مقاس 14، وتبلغ السرعة القصوى 177 كم/ساعة.تتميز هذه السيارة بمحرك 1100 سي سي ، عدد اسطوانات المحرك 4 اسطوانات ، ناقل حركة يدوي ، نظام آلية الصمامات علوي ، سرعة دوران المحرك 5800 لفة / دقيقة، الاطارات: مقاس 145-13.من أفضل السيارات لتعليم القيادة للسيدات وتأتي كيا بيكانتو بمحركات تشمل 1.0 لتر 3 سلندر وأخرى 4 سلندر سعة 1.25 لتر مع محرك 3 سلندر توربو ثالث، مع جير أوتوماتيكي 4 سرعات